



Соответствующая информация приводится в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК.

Беларусь была в этом периоде единственной страной из ближнего зарубежья, куда поставлялась российская нефть. Экспорт в этот регион по сравнению с предыдущим периодом прошлого года сократился в 1,4 раза, сообщает Интерфакс.

В страны дальнего зарубежья в январе-марте было поставлено 59,214 млн тонн нефти, что на 3,9% больше аналогичного показателя 2016 года.

Транзит Казахстана за первые три месяца 2017 года достиг 3,911 млн тонн, транзит Азербайджана - 404,4 тыс. тонн. Через Беларусь было прокачано 402,3 тыс. тонн российской нефти.