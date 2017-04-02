﻿ Беларусь получила в первом квартале 3,999 миллиона тонн российской нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь получила в первом квартале 3,999 миллиона тонн российской нефти

03.04.2017 18:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь получила в первом квартале 3,999 миллиона тонн российской нефти

Соответствующая информация приводится в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК.

Беларусь была в этом периоде единственной страной из ближнего зарубежья, куда поставлялась российская нефть. Экспорт в этот регион по сравнению с предыдущим периодом прошлого года сократился в 1,4 раза, сообщает Интерфакс.

В страны дальнего зарубежья в январе-марте было поставлено 59,214 млн тонн нефти, что на 3,9% больше аналогичного показателя 2016 года.

Транзит Казахстана за первые три месяца 2017 года достиг 3,911 млн тонн, транзит Азербайджана -  404,4 тыс. тонн. Через Беларусь было прокачано  402,3 тыс. тонн российской нефти. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующая информация приводится в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали, как средневековые англичане боролись с зомби
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика