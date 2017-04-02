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Беларусь получила в первом квартале 3,999 миллиона тонн российской нефти
03.04.2017 18:11 — Разное | Ежедневник
Соответствующая информация приводится в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК.
Беларусь была в этом периоде единственной страной из ближнего зарубежья, куда поставлялась российская нефть. Экспорт в этот регион по сравнению с предыдущим периодом прошлого года сократился в 1,4 раза, сообщает
В страны дальнего зарубежья в январе-марте было поставлено 59,214 млн тонн нефти, что на 3,9% больше аналогичного показателя 2016 года.
Транзит Казахстана за первые три месяца 2017 года достиг 3,911 млн тонн, транзит Азербайджана - 404,4 тыс. тонн. Через Беларусь было прокачано 402,3 тыс. тонн российской нефти.
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Соответствующая информация приводится в оперативной сводке ГП ЦДУ ТЭК.
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