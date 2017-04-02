В первое теплое воскресенье апреля многие минчане с мангалами и пакетами с продуктами потянулись в парки и леса на пикники. Одно из популярных мест для отдыха — Минское море. Но добраться туда на авто оказалось делом непростым — дорога разбита, а парковки для всех не хватило. Мы посмотрели, что происходило на Минском море в первый теплый день 2017 года.





«Позорище, а не дорога»

На дорогу, ведущую к пляжу № 5, можно въехать по улице Парковой в Ждановичах. Но гравийку еще не привели в порядок после зимы — яма на яме, на некотором расстоянии друг от друга насыпаны кучи песка с гравием. Приходится ехать очень медленно, иначе проблемы с подвеской гарантированы.

— Позорище, а не дорога. Лена, зачем мы сюда поехали вообще? Я говорил, надо было возле дома поджарить, а ты «море-море»! — в сердцах кинул своей спутнице водитель, выскочивший из салона остановившегося Ford, но все же потом сел за руль и медленно поехал вперед.



Горки песчано-гравийной смеси были насыпаны так, что занимали половину дороги, поэтому водителям приходилось уступать автомобилистам, ехавшим навстречу. У некоторых вызывало недовольство.

— Ну, куда ты лезешь! Твоя полоса что ли? — возле одной из куч песка крикнул водитель серебряной Audi автомобилистке на Daewoo, и намеренно перекрыл проезд.

Тут же с обеих сторон образовались «хвосты» из подъехавших машин. Девушке пришлось немного сдать назад, чтобы уступить дорогу принципиальному водителю на Audi.





Преодолев дорогу, больше похожую на полосу препятствий, авто подъезжали к первым двум придорожным парковкам — свободных мест не было. Ситуация повторилась и на стоянке, которая ближе всего располагается к въезду на пляж.



​Люди оставляли машины вдоль дороги. Но часть водителей двигалась прямо на пляж под «кирпич». Не пугала их размещенная тут же на столбе информация о том, что за нарушителями наблюдают и фотографируют.









«Ну, приедет ГАИ, скинемся и заплатим штраф»

Мест вдоль побережья было не найти — сплошные мангалы, шезлонги, пледы. Здесь же стояли авто. Парковались кто во что горазд: вдоль дороги, в кустах, между деревьев, у воды. Судя по номерам, здесь были, в основном, минчане, но мы заметили несколько гродненских и брестских авто. Была даже машина с дипломатическими номерами, из багажника которой женщины в хиджабах вынимали пакеты с продуктами.



















— Дайте хоть здесь отдохнуть, не задавайте вопросов. Вы же видели, наверное, что припарковать машины на стоянке невозможно, — возмутилась в ответ на вопрос о том, зачем они нарушают, большая компания молодежи. — Ну, приедет ГАИ, скинемся и заплатим штраф. Будем считать, что за стоянку заплатили.

В ГАИ Минской области AUTO.TUT.BY рассказали, что случаи, когда водители едут под запрещающий знак встречаются довольно часто. А это нарушение статей КоАП 18.14 ч. 6 или ч. 12 — если водитель допустил нарушение повторно. На первый раз водителю выпишут штраф от 1 до 5 базовых (от 23 до 115 рублей), при повторном нарушении — от 2 до 8 базовых величин (46 до 184 рублей).

— С начала сезона отдыха ГАИ постоянно дежурит в таких местах. Сейчас наши инспекторы наведываются туда периодически, — сказали в ГАИ. — Нарушителей хватает. Например, в прошлом сезоне их было выявлено не один десяток. Реагируют они на требования инспекторов оплатить штраф по-разному — зависит от человека.

Но автомобилистам грозит штраф не только от инспекторов ГАИ, но и от Минприроды.

— Наши специалисты ездят в рейды как с инспекторами ГАИ, так и самостоятельно, — рассказали в Минприроды. — Выписать штраф до 10 базовых (230 рублей) можем водителю, если он припарковал свою машину меньше чем в 30 метрах до водоема.

Если автомобилист заехал на территорию заказника или национального парка, то ему грозит штраф от 4 до 30 базовых (92 до 690 рублей).

— Наши сотрудники ходят без формы, но имеют при себе удостоверения. Часто люди неадекватно реагируют на требования заплатить штраф. Бывает, что даже драться бросаются.