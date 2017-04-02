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МЧС опубликовало видео пожара Mercedes в Минске

03.04.2017 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации МЧС, машина Mercedes-Benz CL-600 загорелась во время движения. Когда спасатели прибыли на место ЧП, автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В результате возгорания никто не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС выясняют причину пожара. 

 
 
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Пожар автомобиля произошел накануне вечером на улице Уручской. Смотрите на видео, как пожарные тушили машину.

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