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МЧС опубликовало видео пожара Mercedes в Минске
03.04.2017 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации МЧС, машина Mercedes-Benz CL-600 загорелась во время движения. Когда спасатели прибыли на место ЧП, автомобиль был полностью охвачен пламенем.
В результате возгорания никто не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС выясняют причину пожара.
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Пожар автомобиля произошел накануне вечером на улице Уручской. Смотрите на видео, как пожарные тушили машину.
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