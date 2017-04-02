По информации МЧС, машина Mercedes-Benz CL-600 загорелась во время движения. Когда спасатели прибыли на место ЧП, автомобиль был полностью охвачен пламенем.

В результате возгорания никто не пострадал, в настоящее время сотрудники МЧС выясняют причину пожара.