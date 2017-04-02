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Спецслужбы подтвердили обнаружение второго взрывного устройства на другой станции питерского метро

03.04.2017 20:00 — Разное | Ежедневник  
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Спецслужбы подтвердили обнаружение второго взрывного устройства на другой станции питерского метро

Сергей Коньков / ТАСС

Самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания» и своевременно обезврежено.

Появившаяся в СМИ информация о том, что на станции метро «Площадь Восстания» в понедельник было обнаружено несработавшее взрывное устройство оказалась верной. Информацию о находке бомбы подтвердил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В результате принятых правоохранительными органами мер на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство», — говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

В пресс-службе НАК подчеркнули, что спецслужбы и правоохранительные органы продолжают в оперативном режиме предпринимать меры по выявлению и предотвращению террористических угроз.

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу сообщило, что обнаруженное взрывное устройство было начинено поражающими элементами, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщило об обнаружении на станции «Площадь Восстания» неразорвавшегося взрывного устройства.

«Сейчас его обезвреживают», — говорилось в сообщении издания.

 

 
 
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Самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания» и своевременно обезврежено.

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