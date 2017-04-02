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Спецслужбы подтвердили обнаружение второго взрывного устройства на другой станции питерского метро
03.04.2017 20:00 — Разное | Ежедневник
Сергей Коньков / ТАСС
Самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания» и своевременно обезврежено.
Появившаяся в СМИ информация о том, что на станции метро «Площадь Восстания» в понедельник было обнаружено несработавшее взрывное устройство оказалась верной. Информацию о находке бомбы подтвердил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
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Самодельное взрывное устройство было обнаружено на станции «Площадь Восстания» и своевременно обезврежено.
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