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Участники и гости II Европейских игр, которые пройдут в 2019 году в Минске, смогут приехать в Беларусь без виз. Об этом сообщил министр спорта и туризма республики Александр Шамко.

"Безусловно, в период проведения Европейских игр - 2019 будет установлен безвизовый режим", - отметил глава Минспорта республики. "В каком объеме будет действовать этот режим - время покажет", - передает слова министра ТАСС.

Шамко считает, что при организации Игр в 2019 году белорусская сторона воспользуется опытом проведения Минске чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тогда болельщики могли приехать в Беларусь без виз при наличии билетов на хоккейные матчи. По словам министра спорта и туризма, проведение крупных спортивных форумов предоставляет хорошую возможность показать гостям туристический потенциал страны.

Минск готовится

Премьер-министр страны Андрей Кобяков, возглавляющий оргкомитет по подготовке и проведению Евроигр, ранее заявил, что подготовка к спортивным состязаниям "идет нормально, без авралов". "Какой-то сверхнагрузки на финансовую систему страны нет, спортивные объекты мы предполагали достроить независимо от того, будут ли Евроигры проводиться в Беларуси", - отметил глава белорусского правительства.

Кобяков уверен, что у Беларуси есть "все возможности для того, чтобы подготовиться к проведению Европейских игр самым достойным образом". К II Евроиграм в Минске будет реконструирован столичный стадион "Динамо", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по легкой атлетике. Планируется модернизировать спортивно- стрелковый комплекс им. маршала Тимошенко, сдать в эксплуатацию Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Планируется, что Евроигры будут проходить в Минске в июне 2019 года в течение 12 дней. Количество спортивных дисциплин предстоящего спортивного форума может быть сокращено почти вдвое по сравнению с первыми Играми, которые проходили в Баку в 2015 году. По предварительным оценкам, будет затрачено на предстоящие в 2019 году Игры около 50 млн долларов.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр в 2019 году на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое прошло в Минске в октябре прошлого года. Первые в истории Европейские игры прошли в столице Азербайджана летом 2015 года. В Играх приняли участие около 6 тыс. спортсменов из 50 стран Европы, которые состязались в 30 видах спорта.