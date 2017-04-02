Читатель AUTO.TUT.BY Евгений из Минска рассказал, что во время поездки в Грузию он был удивлен одним природным явлением: вопреки законам физики автомобиль на дороге с уклоном вверх на нейтральной передаче поехал не вниз, а вверх, в гору. Евгений заснял весь процесс на видео.

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— На выходных я полетел в Грузию по акции. Нанял гида, он везде меня возил, все показывал. А потом предложил поехать в аномальное место — на Окроханскую дорогу, на гору Мтацминда, — рассказывает Евгений. — Я отнесся к затее скептически, конечно. Думал, обычный развод для туристов. Но после того, как экскурсовод поставил машину на нейтральную передачу, снял ногу с тормоза и даже высунул ноги из автомобиля, а машина поехала вверх!.. После этого я понял, что пора перечитать физику. Ладно, вода течет вверх, но это двухтонная машина! Как она может ехать вверх, да еще и набирать скорость?

Евгений рассказывает, что аномальный участок небольшой по размеру. Позже они спустились вниз — машина, как и положено, поехала вниз по склону.

— Любопытно, что на эту же гору приехал еще один автомобилист — на механике. Все повторилось.

На святой горе Мтацминда недалеко от Тбилиси есть аномальная зона. Местные жители уверены, что эта аномалия связана со святостью места. Ученые не нашли обьяснения этому явлению и единого мнения о том, оптический ли это обман или все-таки аномалия, тоже нет.