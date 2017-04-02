3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 10 человек, еще 47 человек пострадали. Предварительная версия произошедшего — теракт. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

Свои соболезнования пострадавшим в своем Twitter выразил глава Apple Тим Кук. Примечательно, что сделал он это на русском языке.

Искренние соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Санкт-Петербурге — Tim Cook (@tim_cook) 3 апреля 2017 г.

В комментариях некоторые не поверили, что это сделал сам Тим, предположив взлом аккаунта. Российские пользователи в ответ поблагодарили главу Apple.

Напомним, ранее социальная сеть Facebook запустила функцию «Проверка безопасности» (Safety Check) для пользователей после взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Также такую функцию впервые в своей истории запустила соцсеть «Одноклассники». Во «ВКонтакте» начали проверку безопасности через личные сообщения.