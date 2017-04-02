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Глава Apple выразил соболезнования россиянам на русском языке
3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга
Свои соболезнования пострадавшим в своем Twitter выразил глава Apple Тим Кук. Примечательно, что сделал он это на русском языке.
В комментариях некоторые не поверили, что это сделал сам Тим, предположив взлом аккаунта. Российские пользователи в ответ поблагодарили главу Apple.
Напомним, ранее социальная сеть Facebook
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В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв Читать полностью.
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