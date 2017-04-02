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Фанаты "Спартака" устроили акцию солидарности с пострадавшими во время взрыва в питерском метро
Болельщики московского «Спартака» устроили акцию солидарности в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, сообщает
На матче 21-го тура премьер-лиги футбольного чемпионата России с «Оренбургом» фанаты растянули на трибуне баннер «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим».
Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга
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Болельщики московского "Спартака" устроили акцию солидарности в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.
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