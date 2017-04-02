﻿ Фанаты "Спартака" устроили акцию солидарности с пострадавшими во время взрыва в питерском метро. 21.by
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Фанаты "Спартака" устроили акцию солидарности с пострадавшими во время взрыва в питерском метро

03.04.2017 21:03 — Разное | Tut.by  
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Болельщики московского «Спартака» устроили акцию солидарности в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, сообщает "Медуза".


Фото: Евгений Фельдман, "Медуза"

На матче 21-го тура премьер-лиги футбольного чемпионата России с «Оренбургом» фанаты растянули на трибуне баннер «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим».

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 47 человек пострадали. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

 
 
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Болельщики московского "Спартака" устроили акцию солидарности в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.

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