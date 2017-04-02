Болельщики московского «Спартака» устроили акцию солидарности в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге, сообщает "Медуза" .



Фото: Евгений Фельдман, "Медуза"

На матче 21-го тура премьер-лиги футбольного чемпионата России с «Оренбургом» фанаты растянули на трибуне баннер «Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим».

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв . По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 47 человек пострадали. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.