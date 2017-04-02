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МВФ одобрил выделение Украине 1 миллиарда долларов

03.04.2017 21:00 — Разное | Ежедневник  
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МВФ одобрил выделение Украине 1 миллиарда долларов

informator.media

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша.

Его объем составил 1 млрд долларов, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook. «Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!» - написал глава государства.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом Украина приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование - после первого, второго и, единожды, третьего транша. Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долларов в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе Украина  получила три кредитных транша в общем объеме 7,62 млрд долларов и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долларов  до конца 2016 года, однако заседание Совета директоров МВФ все время откладывалось. В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, но запланированное на 20 марта заседание Совета по украинскому вопросу Фонд накануне перенес для уточнения макроэкономических показателей после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.
 

 
 
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Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного...

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