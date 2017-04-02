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МВФ одобрил выделение Украине 1 миллиарда долларов
03.04.2017 21:00 — Разное | Ежедневник
informator.media
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша.
Его объем составил 1 млрд долларов, сообщает
Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом Украина приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование - после первого, второго и, единожды, третьего транша. Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы – гривни.
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Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного...
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