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Денежный оборот через ЕРИП увечился на 63,9 процента

03.04.2017 21:37 — Разное | Ежедневник  
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Денежный оборот через ЕРИП увечился на 63,9 процента

Увеличение проходящих через ЕРИП сумм платежей на 63,9%, запуск АИС «Расчет-ЖКУ» и МСИ, добавление 2000 новых поставщиков услуг и выход на общую цифру в 13,6 тыс. поставщиков более чем 60 тысяч услуг – основные итоги 2016 года для НКФО «ЕРИП».

С момента своей регистрации 26 января 2016 как отдельного юридического лица и на протяжении всего 2016 года ОАО НКФО «ЕРИП», выступающее оператором системы АИС «Расчет» и ее основных подсистем: АИС «Расчет-ЖКУ», МСИ (Межбанковская система идентификации) и информационного ресурса, демонстрировало устойчивую динамику роста по своим основным направлениям развития, что выразилось и в итоговых позитивных финансовых показателях.

2016 год был примечателен ростом на 63,9% суммы платежей, проходящих через ЕРИП и увеличением количества самих платежей на 30,1%. Общее количество платежей достигло цифры в 337,5 млн. платежей, а сумма проводимых платежей - 5369,0 млн рублей, (в 2015 году - 259,5 млн платежей и 3 275,9 млн рублей соответственно).

Значительного прироста добился НКФО и по количеству компаний и индивидуальных предпринимателей, ставших участниками ЕРИП и услуги которых могут оплачивать пользователи системы. В 2016 год их количество увеличилось еще на 2000 и достигло цифры в 13649 поставщиков услуг. С учетом этого, сегодня с помощью ЕРИП можно оплатить уже более 60 тыс. услуг.

Необходимо отметить, что общая тенденция постепенного увеличения доли безналичных платежей нашла свое отражение и в показателях НКФО за 2016 год. Так, по итогам 2016 года наблюдался рост доли безналичных платежей на 6,7% до общей цифры в 54,9% (на 1.01.2016 - 48,2%) и увеличение доли на 7,9% доля платежей, принимаемых посредством интернет-банкинга (всего - 36,9%).

В 2016 году был осуществлен эксплуатационный запуск двух новых подсистем АИС «Расчет» - АИС «Расчет-ЖКУ» (вместе с внедрением системы БЖС – безналичных жилищных субсидий) и МСИ (Межбанковской системы идентификации).

По состоянию на 1 января 2017 года в АИС «Расчет-ЖКУ» представлено 3,7 млн лицевых счетов,  присутствуют 146 организаций системы ЖКХ, осуществляющих расчет, учет и начисление платы за коммунальные услуги и 2754 товариществ собственников, застройщиков, собственников ведомственного жилья.

В МСИ по состоянию на 01 января 2017 года валидированы 6,2 млн пользователей, из которых более 2,3 млн уже могут самостоятельно регистрироваться в МСИ, используя свой мобильный телефон. Из банков к системе подключились «Белинвестбанк» и «Идея Банк».

Финансовые показатели деятельности НКФО в 2016 году:

Показатель

01.04.2016

01.07.2016

01.10.2016

01.01.2017

Активы, млн руб.

19,9

20,8

21,1

23,2

Нормативный капитал, млн руб.

19,6

20,2

20,8

21,2

Доля комиссионных доходов в общем объеме доходов, %

0

44,2

55,0

63,1

Прибыль, млн руб.

0,2

1,1

1,4

1,8

Рентабельность капитала (ROE), %

1,0

5,5

7,2

9,1

Рентабельность активов (ROA), %

1,0

5,4

7,1

8,7

Соотношение операционных расходов к прибыли от основной деятельности (CIR), %

65,1

53,6

62,3

69,5
 
 
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Увеличение проходящих через ЕРИП сумм платежей на 63,9%, запуск АИС «Расчет-ЖКУ» и МСИ, добавление 2000 новых поставщиков услуг и выход на общую цифру в 13,6 тыс....

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