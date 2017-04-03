Глава Белорусской федерации футбола Сергей Румас в эфире программы «Арена» на телеканале « Беларусь 1 » пояснил, почему АБФФ не стала исключать «Крумкачы» за просрочку возврата займа футбольному клубу БАТЭ, из-за чего «воронам» поначалу было отказано в получении лицензии. Однако через некоторое время «Крумкачы» все же получили добро на старт в чемпионате Беларуси.



Фото: Анита Занкович

— Юридически противоречия или конфликта нет. Одна компания может предоставить заем другой компании. У федерации нет никаких доказательств того, что помимо этого займа были какие-то другие договоренности. Вместе с тем, как банковский работник, я стою на принципе: «Взял — верни!».

Взяв такую сумму, руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто должен был понимать, откуда он возьмет средства, чтобы вернуть Борисову деньги.

Потеря одной команды привнесет сумятицу в стройный календарь, поэтому мы коллегиально обсудили вопрос и попросили руководителя БАТЭ Анатолия Анатольевича Капского пойти навстречу «Крумкачам», понимая последствия, которые может повлечь эта ситуация, — отметил Сергей Румас.



Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава АБФФ также рассказал об отношении к частным молодым командам, которые стремятся в высшую лигу, порой не имея достаточной материальной базы

— Федерация не может не поддерживать стремление энтузиастов участвовать в национальном первенстве. И если клуб по спортивному принципу завоевал право выступать в высшей лиге, мы можем сделать некоторые отступления при лицензировании, пустив клуб в высшую лигу с некоторыми исключениями. Так, кстати, было у нас и с «Крумкачами», — подчеркнул Сергей Румас.



Денис Шунто. Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

Ранее руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто в комментарии для SPORT.TUT.BY разъяснил ситуацию по финансовым претензиям ФК БАТЭ к «воронам», а также рассказал о том, как возникла просрочка по выплате займа.

В стартовом туре чемпионата Беларуси 2 апреля «Крумкачы» стартовали с домашней победы над «Витебском».