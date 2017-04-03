﻿ Глава АБФФ пояснил, почему федерация не стала исключать клуб "Крумкачы" из высшей лиги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава АБФФ пояснил, почему федерация не стала исключать клуб "Крумкачы" из высшей лиги

03.04.2017 22:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Белорусской федерации футбола Сергей Румас в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1» пояснил, почему АБФФ не стала исключать «Крумкачы» за просрочку возврата займа футбольному клубу БАТЭ, из-за чего «воронам» поначалу было отказано в получении лицензии. Однако через некоторое время «Крумкачы» все же получили добро на старт в чемпионате Беларуси.


Фото: Анита Занкович

— Юридически противоречия или конфликта нет. Одна компания может предоставить заем другой компании. У федерации нет никаких доказательств того, что помимо этого займа были какие-то другие договоренности. Вместе с тем, как банковский работник, я стою на принципе: «Взял — верни!».

Взяв такую сумму, руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто должен был понимать, откуда он возьмет средства, чтобы вернуть Борисову деньги.

Потеря одной команды привнесет сумятицу в стройный календарь, поэтому мы коллегиально обсудили вопрос и попросили руководителя БАТЭ Анатолия Анатольевича Капского пойти навстречу «Крумкачам», понимая последствия, которые может повлечь эта ситуация, — отметил Сергей Румас.


Сергей Румас. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава АБФФ также рассказал об отношении к частным молодым командам, которые стремятся в высшую лигу, порой не имея достаточной материальной базы

— Федерация не может не поддерживать стремление энтузиастов участвовать в национальном первенстве. И если клуб по спортивному принципу завоевал право выступать в высшей лиге, мы можем сделать некоторые отступления при лицензировании, пустив клуб в высшую лигу с некоторыми исключениями. Так, кстати, было у нас и с «Крумкачами», — подчеркнул Сергей Румас.


Денис Шунто. Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

Ранее руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто в комментарии для SPORT.TUT.BY разъяснил ситуацию по финансовым претензиям ФК БАТЭ к «воронам», а также рассказал о том, как возникла просрочка по выплате займа.

В стартовом туре чемпионата Беларуси 2 апреля «Крумкачы» стартовали с домашней победы над «Витебском».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Румас пояснил, почему АБФФ не стала исключать "Крумкачы" за просрочку возврата займа футбольному клубу БАТЭ, из-за чего "воронам" поначалу было отказано в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Денежный оборот через ЕРИП увечился на 63,9 процента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика