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Глава АБФФ пояснил, почему федерация не стала исключать клуб "Крумкачы" из высшей лиги
Глава Белорусской федерации футбола Сергей Румас в эфире программы «Арена» на телеканале «
— Юридически противоречия или конфликта нет. Одна компания может предоставить заем другой компании. У федерации нет никаких доказательств того, что помимо этого займа были какие-то другие договоренности. Вместе с тем, как банковский работник, я стою на принципе: «Взял — верни!».
Взяв такую сумму, руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто должен был понимать, откуда он возьмет средства, чтобы вернуть Борисову деньги.
Потеря одной команды привнесет сумятицу в стройный календарь, поэтому мы коллегиально обсудили вопрос и попросили руководителя БАТЭ Анатолия Анатольевича Капского пойти навстречу «Крумкачам», понимая последствия, которые может повлечь эта ситуация, — отметил Сергей Румас.
Глава АБФФ также рассказал об отношении к частным молодым командам, которые стремятся в высшую лигу, порой не имея достаточной материальной базы
— Федерация не может не поддерживать стремление энтузиастов участвовать в национальном первенстве. И если клуб по спортивному принципу завоевал право выступать в высшей лиге, мы можем сделать некоторые отступления при лицензировании, пустив клуб в высшую лигу с некоторыми исключениями. Так, кстати, было у нас и с «Крумкачами», — подчеркнул Сергей Румас.
Ранее руководитель клуба «Крумкачы» Денис Шунто в комментарии для SPORT.TUT.BY
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Сергей Румас пояснил, почему АБФФ не стала исключать "Крумкачы" за просрочку возврата займа футбольному клубу БАТЭ, из-за чего "воронам" поначалу было отказано в...
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