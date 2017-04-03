Глава Белорусской федерации футбола Сергей Румас в эфире программы «Арена» на телеканале « Беларусь 1 » заверил, что, даже несмотря на разгромные поражения от Швеции и Македонии , кредит доверия к новому главному тренеру сборной Беларуси Игорю Криушенко не пошатнулся.



Сергей Румас. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Матч против Швеции — худшая игра национальной сборной в официальных матчах за все то время, что я руковожу федерацией. Но мы верим в главного тренера, верим в команду. Не стал бы говорить, что кредит доверия, который выдали Игорю Криушенко, как-то пошатнулся. Мы спокойно разберем эту ситуацию и определимся, что надо менять для того, чтобы команда показывала результат.

Сергей Румас также рассказал о критериях, по которым будет оцениваться работа наставника национальной сборной Игоря Криушенко.

— Конечно, мерилом всегда выступает результат. Но, наверное, результат не может быть без яркой игры. Не может все время везти, если показываешь плохую игру и каким-то образом продвигаешься вверх по турнирной таблице. Ждем от команды и результата, и яркой игры. Уверен, у футболистов есть самолюбие, они должны показать нашим болельщикам, что мы не зря верим в белорусских игроков, — сказал Сергей Румас.



Игорь Криушенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

На 1 июня у сборной Беларуси запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 13 очков (5 матчей; разница мячей 10−3).

2. Швеция — 10 (5; 10−3).

3. Болгария — 9 (5; 8−10).

4. Голландия — 7 (5; 8−6).

5. Беларусь — 2 (5; 2−10).

6. Люксембург — 1 (5; 6−12).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.