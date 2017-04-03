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Российские СМИ опубликовали фото подозреваемого в теракте

03.04.2017 20:15 — Разное | БДГ  
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Российские СМИ опубликовали фото человека, который подозревается в причастности к совершению теракта в метро Санкт-Петербурга.

"Фонтанка.ру" опубликовала на своей странице в Twitter фотографию мужчины, который, по предварительной версии, является исполнителем теракта.

По данным российского издания, уголовный розыск ищет изображенного на фото мужчину и просит всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о нем, сообщать местным правоохранительным органам. 

Известно, что изображенный на фото мужчина вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до теракта. По информации СМИ, взрывное устройство было заложено в портфель, который взорвался на перегоне между «Сенной площадью» и станцией «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания», оно находилось в огнетушителе. Бомбу обезвредили.  

 
 
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Российские СМИ опубликовали фото человека, который подозревается в причастности к совершению теракта в метро Санкт-Петербурга.

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