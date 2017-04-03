Российские СМИ опубликовали фото человека, который подозревается в причастности к совершению теракта в метро Санкт-Петербурга .

"Фонтанка.ру" опубликовала на своей странице в Twitter фотографию мужчины, который, по предварительной версии, является исполнителем теракта.

По данным российского издания, уголовный розыск ищет изображенного на фото мужчину и просит всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о нем, сообщать местным правоохранительным органам.

Известно, что изображенный на фото мужчина вошел в метро на станции «Петроградская» за 20 минут до теракта. По информации СМИ, взрывное устройство было заложено в портфель, который взорвался на перегоне между «Сенной площадью» и станцией «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания», оно находилось в огнетушителе. Бомбу обезвредили.