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Названы "виновные" в разгоне Дня Воли

03.04.2017 19:03 — Разное | БДГ  
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Министерство юстиции вынесло предупреждения партии БНФ и ОГП. Ведомство ставит в вину оппозиционным партиям призывы прийти на День Воли без официального разрешения.

"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем (Дне Воли. – БДГ) участие и озвучивали сценарий проведения мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было".

Предупреждения, подписанные министром А.Слижевским, направлены в адрес руководства обеих партий. Что примечательно, текст предупреждений практически идентичен.

Мингорисполком, по законодательству, обязан дать ответ на заявку за пять дней до мероприятия; заявители Дня Воли 25 марта должны были уже 20 марта иметь на руках официальный документ – разрешение или запрет.

Вместо того Минский горисполком официальный ответ не выдал. Мало того, заявителей акции несколько раз вызвали в Мингорисполком, однако перед часом икс встречи отменяли; последнюю встречу вертикальщики назначили на вечер 24 марта. Заявители, лишенные возможности довести до людей информацию об изменениях во времени и маршруте акции, отозвали свои подписи под заявкой.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Воли (оргкомитет БХД, ОГП, Партия БНФ, "Рух за свабоду", "Рух салідарнасці "Разам", лидеры которых встретили День Воли за решеткой) определил формат акции 21 марта.

Более того, всю неделю накануне акции власти нагнетали обстановку в обществе. 21 марта президент Лукашенко заявил о захвате двух десятков "вооруженных провокаторов". В течение 21-22 марта задержаны 19 потенциальных фигурантов уголовного дела, сейчас число фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" достигло 22 человек.

В ходе Дня Воли, объявленного незаконным, сотрудники правоохранительных органов избивали и задержали свыше 700 человек.

По словам председателя Верховного суда Валентина Сукало, в Мингорсуд было подано 9 жалоб на решение судов по административным делам задержанных на акциях протеста в Минске. Генеральный прокурор Алексей Конюк объявил, что Мингорисполком не нарушал законодательства, а также раскритиковал работу СМИ. 

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство юстиции вынесло предупреждения партии БНФ и ОГП. Ведомство ставит в вину оппозиционным партиям призывы прийти на День Воли без официального...

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