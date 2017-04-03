Министерство юстиции вынесло предупреждения партии БНФ и ОГП. Ведомство ставит в вину оппозиционным партиям призывы прийти на День Воли без официального разрешения.

"Организаторы мероприятия призывали граждан принять в нем (Дне Воли. – БДГ) участие и озвучивали сценарий проведения мероприятия. При этом на момент распространения данной информации официального разрешения на проведение массового мероприятия не было".

Предупреждения, подписанные министром А.Слижевским, направлены в адрес руководства обеих партий. Что примечательно, текст предупреждений практически идентичен.

Мингорисполком, по законодательству, обязан дать ответ на заявку за пять дней до мероприятия; заявители Дня Воли 25 марта должны были уже 20 марта иметь на руках официальный документ – разрешение или запрет.

Вместо того Минский горисполком официальный ответ не выдал. Мало того, заявителей акции несколько раз вызвали в Мингорисполком, однако перед часом икс встречи отменяли; последнюю встречу вертикальщики назначили на вечер 24 марта. Заявители, лишенные возможности довести до людей информацию об изменениях во времени и маршруте акции, отозвали свои подписи под заявкой.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Воли (оргкомитет БХД, ОГП, Партия БНФ, "Рух за свабоду", "Рух салідарнасці "Разам", лидеры которых встретили День Воли за решеткой ) определил формат акции 21 марта.

Более того, всю неделю накануне акции власти нагнетали обстановку в обществе. 21 марта президент Лукашенко заявил о захвате двух десятков "вооруженных провокаторов". В течение 21-22 марта задержаны 19 потенциальных фигурантов уголовного дела, сейчас число фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" достигло 22 человек.

В ходе Дня Воли, объявленного незаконным , сотрудники правоохранительных органов избивали и задержали свыше 700 человек.