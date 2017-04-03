Сотрудники зоопарка предложили бурым медведям два пирога, а косолапые выбирали, который из них более аппетитный. Один пирог был мясной и в форме солнца, символизируя теплое лето, второй — рыбный и в виде луны — означал холод.

Оба медведя, определяясь с предсказанием, не мучили себя долгим выбором и выбрали "солнечный" пирог.

В зоопарке надеются, что медведи не ошиблись в своем выборе и лето будет теплым.