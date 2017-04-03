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Косолапый прогноз: как медведи предсказывали погоду на лето

03.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сотрудники зоопарка предложили бурым медведям два пирога, а косолапые выбирали, который из них более аппетитный. Один пирог был мясной и в форме солнца, символизируя теплое лето, второй — рыбный и в виде луны — означал холод.

Оба медведя, определяясь с предсказанием, не мучили себя долгим выбором и выбрали "солнечный" пирог.

В зоопарке надеются, что медведи не ошиблись в своем выборе и лето будет теплым.

 
 
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Гадание с помощью бурых медведей устроили сотрудники зоопарка в Ярославле. Смотрите на видео, как животные давали прогноз на лето.

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