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Косолапый прогноз: как медведи предсказывали погоду на лето
03.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Сотрудники зоопарка предложили бурым медведям два пирога, а косолапые выбирали, который из них более аппетитный. Один пирог был мясной и в форме солнца, символизируя теплое лето, второй — рыбный и в виде луны — означал холод.
Оба медведя, определяясь с предсказанием, не мучили себя долгим выбором и выбрали "солнечный" пирог.
В зоопарке надеются, что медведи не ошиблись в своем выборе и лето будет теплым.
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Гадание с помощью бурых медведей устроили сотрудники зоопарка в Ярославле. Смотрите на видео, как животные давали прогноз на лето.
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