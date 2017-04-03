﻿ Белорусская штангистка завоевала бронзу на чемпионате Европы в Хорватии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская штангистка завоевала бронзу на чемпионате Европы в Хорватии

04.04.2017 07:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская штангистка Людмила Панкова завоевала бронзу в категории до 53 кг на чемпионате Европы в хорватском Сплите.

В сумме двоеборья 20-летняя Людмила Панкова набрала сумму 189 кг (рывок 83 + толчок 106).

Золото завоевала Иоанна Лоховска из Польши - 192 кг (86+106), серебро получила Атенери Эрнандес из Испании — 191 кг (86+105).

Чемпионат Европы продлится до 8 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская штангистка Людмила Панкова завоевала бронзу в категории до 53 кг на чемпионате Европы в хорватском Сплите.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Одноэтажный Минск": как живут в Курасовщине, где частные дома сносят под многоэтажное жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика