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Белорусская штангистка завоевала бронзу на чемпионате Европы в Хорватии
Белорусская штангистка Людмила Панкова завоевала бронзу в категории до 53 кг на чемпионате Европы в хорватском Сплите.
В сумме двоеборья 20-летняя Людмила Панкова набрала сумму 189 кг (рывок 83 + толчок 106).
Золото завоевала Иоанна Лоховска из Польши - 192 кг (86+106), серебро получила Атенери Эрнандес из Испании — 191 кг (86+105).
Чемпионат Европы продлится до 8 апреля.
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Белорусская штангистка Людмила Панкова завоевала бронзу в категории до 53 кг на чемпионате Европы в хорватском Сплите.
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