Любопытство — вещь коварная и очень человеческая. Многим из нас хочется знать, сколько другие зарабатывают, как живут, когда уже выйдет замуж племянница, а друзья наконец оформят отношения, как зовут нового бойфренда знакомой, откуда у нее это новое платье, чем она пользуется для волос и что же это такое у неё на лице. Но хуже нетактичного интереса о чьей-то жизни только уверенность, что ты лучше знаешь, как другим ее стоит жить.

Чаще всего непрошеные советы направлены в адрес здоровья и внешнего вида. А когда два эти фактора совмещаются, то советчики активизируются и с особой мощностью производят мудрость, от которой трудно укрыться. Поэтому люди с проблемной кожей лучше других знакомы с экспертами-доброжелателями.

Человечество на пороге открытия лекарства от СПИДа, а прыщи до сих пор для нас тайна тайн. Причин возникновения акне много. Это может быть гиперпродуктивность сальных желез, наследственность, сбои в иммунной системе, аллергические реакции организма, дисбактериоз, хронические или приобретенные болезни желудочно-кишечного тракта и многое другое.

Причём в этом списке находятся как причины, так и следствия. И спутать их может даже опытный врач. Активизация подкожного клеща, к примеру, часто бывает симптомом, а не причиной прыщей. Но в любом случае, внешними причины у акне могут быть лишь в очень редких случаях, а назначить правильное лечение проблемной коже без анализов невозможно. Что, впрочем, не останавливает непрошеных советчиков.

Поэтому, если вдруг люди стали закатывать глаза в ответ на ваши фразы, избегать вашего общества или грубить вам, или же если вы, наоборот, устали от бабушек, тёть, подруг, выливающих на вас кучу очевидной или абсурдной информации, то этот материал — для вас.

Итак, что же не стоит говорить людям с проблемной кожей





«У тебя прыщ!»

И вот тут. И здесь.

Конечно же, вы просто хотите дать понять, что это видно. Так сказать, помочь человеку узнать, что он транслирует нечто неэстетичное миру. Как будто зеркало в доме есть только у вас.

Прыщи — это не только «не очень красиво». Это еще и больно. Поэтому обладателю прыща (или тем более прыщей) не заметить его довольно трудно.

«Тебе просто нужно правильно питаться» — говорит заботливая подруга с чистейшей кожей, упоенно пережёвывая сочный бургер. «Ты, наверное, ешь много сладкого» и «кушай творожок!» из той же оперы, а еще «тебе стоит перестать есть мясо» для мясоедов и «это всё из-за того, что ты не ешь мясо» для вегетарианцев соответственно. Взаимоисключаемость — главная черта всех непрошеных советов, кстати.

Прямой зависимости высыпаний от питания не обнаружило ни одно исследование. Диеты, которая бы избавила от акне, тоже не существует.

Нездоровая еда действительно может ухудшить и без того плохую кожу. Да, есть люди, которых «сыплет» конкретно от шоколада, мяса, молока или даже овсянки. И да, в некоторых случаях прыщи вызваны проблемами именно с ЖКТ (а это тоже не всегда напрямую связано с питанием). Но выявить это может лишь сам «прыщавый» опытным путём — в первом случае, и врач с охапкой анализов — во втором. И если вы на глаз можете определить, какие именно проблемы с едой испытывает человек, то, возможно, не стоит тратить свой талант на одного несчастного. Бегите скорее к верхам здравоохранения, ведь ваша сверхспособность может изменить медицину!



кукла Лэмили с недостатками

«Умывайся хозяйственным мылом»

Здесь же «купи скраб», «протирай личико спиртом», «сестре мужа маминой тёти помогла настойка <нужное вставить>».

Мыло обычно имеет до 11 единиц pH (кислотно-щелочной баланс). А pH здоровой кожи лица составляет примерно 5.5, и минимальный сдвиг в щелочную сторону создает очень комфортные условия для размножения бактерий. Проще говоря, всё то, что адски сушит кожу, не делает ее лучше. Наоборот, на такие попытки отдраить, отшлифовать до мяса и заспиртовать кожа отреагирует еще большим выделением сала, чтобы защититься от агрессивной окружающей среды, которую вы старательно создаёте. Всё это лишь повышает шансы появления прыщей.

Календулу, салициловую кислоту (а также борный и камфорный спирт, настойку мяты и прочие обеззараживающие жидкости) при высыпаниях, конечно же, используют. Только делается это локально и очень аккуратно. А еще вероятность того, что человек с проблемами кожи не знает об их существовании, очень мала.

Еще к этим шедеврам доброжелательности можно отнести, пожалуй, самое обидное — «надо умываться почаще». С такими подвидами, как «давай подарю тебе умывалку», «ты плохо очищаешь лицо», «почитай про уход за кожей» и иже с ними. На такие фразы хочется учтиво поинтересоваться, не стоит ли тебе в принципе начать мыться, а то ведь всё под дождём да под дождём.

Есть люди, которым настолько повезло, что они могут ополаскивать лицо тёплой водой утром и вечером и их кожа никогда и не подумает высказать своё «фи» в виде нового красного бугорка. Очищение — это очень важно, но очень индивидуально. И больше двух раз в день умываться со специальными средствами не стоит даже обладателям самой жирной кожи. Некоторые искренне полагают, что скрипящее от чистоты после банной процедуры лицо — лучший результат умывания. На самом деле в этом нет ничего хорошего. Скрипит ваш несчастный эпидермис, раздраженный, пересушенный и неспособный защищаться.

Признанные красотки типа Меган Фокс и Майли Сайрус также имеют проблемную кожу

Кстати о людях, которым повезло. «Я перестала пользоваться всеми средствами — и всё прошло!» Здорово. Нет, это на самом деле очень здорово. Кто-то переходит на минимальный уход, выбрасывая в урну все мази, растворы и таблетки, кто-то, как выше сказано, умывается лишь тёплой водичкой, а кто-то вообще, презрев гадкие общественные ценности, возвращается к истокам. Вон, при первобытном строе не мылись почти! И никаких прыщей! И здоровье, как у мамонта!

Есть люди, с которыми это действительно срабатывает. Но есть и те, кто пропустил одно умывание, вовремя не помазал намечающееся красное пятнышко, решил на месяцок отказаться от назначенного препарата или поэкспериментировать с «программой-минимум», и лицо демонстрирует им такие чудеса плодородия, о которых они даже не подозревали. Нет никакой панацеи от прыщей. То, что работает с другими, может не сработать с вами или с тем, кому вы пытаетесь это посоветовать.

Именно поэтому «после замужества/ беременности/ второго пришествия всё пройдёт» тоже не имеет смысла быть озвученным. Как и «это всё переходный возраст».

Высыпания могут появиться в любом возрасте. Примерно 80% людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с проявлениями акне и к 25 (или раньше) полностью избавляются от него. Но 8% столкнутся с угрями и в 30 лет, а 3% — даже в 35−40 .

Подростковые прыщи считаются нормой, но высыпания на коже в переходном возрасте — это всегда звоночек. И вот как раз тут советы присмотреться к правильному уходу, сконцентрироваться на здоровом образе жизни, следить за тем, чтобы в организм поступали все необходимые вещества, могут понадобиться. Ведь именно в этот период времени выстраивается гормональный фон. И если кожа очень долго и навязчиво бунтует, то, возможно, в организме уже что-то не так. И если в нужный момент не пресечь это на корню, то шанс бороться с акне всю оставшуюся жизнь очень велик. Поэтому, если вы действительно хотите быть полезны, то, наблюдая методично зреющие прыщи у вашего ребенка, сходите с ним к дерматологу и сдайте анализы, а не убеждайте его в бесконечных «всё пройдёт».





Беременность и регулярный секс также не гарантируют чудесного исцеления. Беременность — это вообще как второй подростковый возраст. Гормоны пускаются в дикие пляски, поэтому случаев появления акне как раз во время беременности немало. Секс может нормализовать гормональный фон, но, опять-же, в редких счастливых случаях. Да и откуда эта уверенность в своих познаниях о чужой личной жизни, чтобы раздавать такие советы?

«Давай выдавлю»

Мне кажется, что по миру уже давно пролетел дирижабль с большими буквами «прыщи выдавливать нельзя!». Но тем не менее есть люди, которых не убеждают все связанные с этим аргументы. На всякий случай (ну, а вдруг?) напомню. Выдавливание прыщей приводит к рубцам и шрамам, которые выводятся значительно труднее самих прыщей. А еще можно занести инфекцию и усугубить положение. А еще сделать чистку правильно непрофессионалу трудновато. А еще даже профессиональные процедуры подобного плана не имеют однозначно хороших отзывов, потому что любое механическое вмешательство приводит к изменениям в коже.

Поэтому, пожалуйста, не давите прыщи. И чёрные точки. И не позволяйте никому. Даже если это мама. Просто группируйтесь в оборонительную позу эмбриона и отбрасывайтесь от неё исследованиями и фотографиями последствий.

А если вы как раз из тех, кто любит выковырять всё у всех и отовсюду, то купите чётки. Или вяжите. Или сходите, наконец, к неврологу или психологу, потому что это нервное расстройство.

Вытащить прыщ наружу может ихтиол или мазь Вишневского. Или же просто подождите. Терпение вознаградится, да и замаскировать «неготовый» прыщ легче, чем расковырянную рану.

Кстати о маскировке.

«Такое надо лечить, а не замазывать», «это всё из-за тональника», «просто перестань мазать на себя всё подряд».

Косметика может быть причиной высыпаний, если её не смывают. Или если она плохо подобрана. Причём выявляется это несложно. Если вы наносите средство и получаете высыпания, а когда перестаете им пользоваться, ваша кожа хороша, свежа и чиста, то виновата косметика. А если у вас постоянно прыщи и вы не утруждаете себя правильным снятием макияжа (и очисткой лица после, ведь одна мицелярка от боевой раскраски вас не спасёт), то грешить на косметику не стоит.

Все продукты, поступающие на рынок, проходят тщательную проверку. Но это не значит, что любое средство с полки магазина вам подойдёт. Индивидуальную реакцию никто не отменял. При этом риск простой аллергии выше, чем возможность заработать акне, используя неподходящее средство.

А вот как раз подходящее средство способно не только замаскировать визуальные недостатки, но и очень помочь в борьбе с проблемной кожей.

Сейчас тональные средства могут и увлажнять, и защищать от солнца и окружающей среды, и подсушивать имеющиеся воспаления.

Поэтому велика вероятность, что без хорошо подобранного тонального крема ваша кожа чувствовала бы себя хуже, чем с ним.

А стремление замаскировать свои проблемы на лице очевидно и оправдано. Ведь самая большая проблема акне кроется, как ни странно, не в самой болезни, а в её восприятии другими. Люди, страдающие прыщами, отлично знают разницу между отношением окружающих к ним, когда они накрашены и когда на них ни грамма косметики. Возможно, когда подобные непрошеные советы перестанут сыпаться со всех сторон на обладателей проблемной кожи, тогда эти самые обладатели не будут истерично пытаться создать видимость «здоровья» кожи.

Эта же категория советчиков, кстати, спрашивает и «почему ты не скрываешь прыщи?». Просить определиться в том, что тебе всё-таки стоит делать со своим (!) лицом, бесполезно. Неважно, какую работу ты проведешь над своим здоровьем и своей самооценкой. Люди со стороны всегда будут думать, что ты нуждаешься в их информационном ресурсе.

Акне — это всегда очень трудно психологически. Ты выглядишь испорченным, ненормальным, нездоровым. Отсюда появляется еще ряд советов.

«Это же нездорово», «это надо лечить», «почисти кровь, ты гниешь изнутри». И к ним вдогонку опытные пользователи интернета со своими картами прыщей, судя по которым неизвестно, почему ты еще жив.

Акне — это определенно заболевание. Но абсолютным здоровьем не может похвастаться никто, а проблема акне в том, что эта болезнь на виду, а значит, на беспрерывной оценке окружающих. А ведь акне может быть генетически обусловленным. То есть существуют люди, чьё здоровье идеально, органы работают как по часам, анализы лучше некуда, но лицо по всей поверхности покрыто болючими красными штуками.

Контролировать эту болезнь очень трудно, найти причину очень трудно, избавляться от последствий очень трудно, и очень трудно чувствовать себя нормальным человеком с ней.

Это нездорово? Да. Курение и алкоголь тоже нездорово, но акне — это не выбор. Это надо лечить? Да. Но с чего вы взяли, что человек, которому вы это говорите, находится не в процессе выздоровления?

Да, есть люди, которые намеренно отказываются от лечения. Но это их выбор, и у них на то есть свои основания. Схема лечения акне существенно не менялась уже много лет, и в итоге она всегда упирается в гормональные препараты или изотретиноин (тот самый роаккутан, акнекутан, сотрет и др). Не каждый готов на такие риски. Тем более что всегда есть шанс рецидива. Представляете, что чувствует человек, прошедший годовой курс очень сильного препарата, с тяжелейшими побочными эффектами, а всё вернулось на круги своя?

Акне может быть у людей, чьи организмы значительно здоровее, чем у обладателей чистого лица с ровной кожей. Но непрошеные лекции по поводу здоровья получают именно первые.

«Съезди на море», «сходи в солярий», «тебе просто нужно загорать».

Вообще, миф о пользе загара в борьбе с прыщами возник из-за двух вещей. Во-первых, солнце действительно подсушивает высыпания, а во-вторых, красные пятна становятся менее заметными, когда кожа темнеет. Но ультрафиолет снижает иммунную систему кожи, опять же, заставляя ее выделять еще больше сала, тем самым провоцируя еще больше проблем. А видимость не равна действительности. Солнце не только не помогает в борьбе с прыщами, но и является главным врагом молодости кожи. Поэтому SPF везде, SPF всегда. И не ниже 50 единиц.

На море съездить — вариант, кстати. Там и климат хороший, и от стресса, который считается одной из причин акне, отвлечься можно. Жаль только, советчики финансово не подкрепляют свои тирады.

Есть еще категория советов, связанная с рекламой.





«Купи зинерит/проактив/ <любое другое средство из телевизора>»

Что ж, телевизор, как и зеркало, есть не только у вас. К тому же глупо полагать, что человек, с серьёзными проблемами кожи не наслышан о всех популярных средствах борьбы с ними. В этом-то и самое неприятное в советчиках. Они всегда пытаются сделать вид, что ты глупее, что источников информации у тебя меньше, а мотивации изучить проблему так и вообще нет.

Ну конечно, человек, страдающий акне около десяти лет, боящийся иной раз выйти на улицу и считающий, что не достоин обычной жизни из-за своего внешнего вида, ни разу не задумался о том, как же ему избавиться от того, что его так мучает.

«У тебя, наверное, подкожный клещ. Ты знаешь что это? Я читала!», «это всё гормоны», «сходи к врачу».

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Дельные советы, да? Даже сломанные часы дважды в сутки бывают правы. Это настолько глупо, неловко и неприятно, когда вы с чувством просвещенца рассказываете человеку о том, что он знает очень давно, о том, над чем он усердно работает, о том, по поводу чего он уже книгу может написать.

Если вы не дерматолог-эндокринолог-гинеколог с переносной лабораторией, где можно сдать все анализы и сделать все обследования, чтобы тут же выдать пациенту схему лечения, то ваши слова не имеют смысла.

Вы даже не просто «греете космос», вы делаете хуже. Потому что всё, чего хотят люди с акне, это забыть про него.

Непрошеные советы в адрес «прыщавых» очень часто исходят от людей с чистым лицом, переживших на своём веку три прыща максимум. Если вам повезло с кожей и вы искренне не понимаете, зачем столько мазать на себя, зачем столько времени и сил тратить на уход, то не думайте, что это значит, что вы носитель знаний о том, как эту самую хорошую кожу иметь. Просто цените это, ведь у вас есть наглядный пример, что бывает по-другому. Мы все очень разные, а акне — это не выбор. А еще помните, что то, что вы хотите сказать человеку по поводу его лица, он, скорее всего, и без вас знает.

Возможно, вы на самом деле хотите помочь и выразить свое беспокойство и заботу, но, поверьте, лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, — это смотреть на человека и видеть человека, а не его прыщи.