В мемуарах солдата Второго польского корпуса из Беларуси Павла Ничипорука есть все: и ГУЛАГ, и война, и ностальгия по родной стране. Интересным фактом является то, что в 1989 году с рукописью воспоминаний познакомился белорусский писатель, участник Второй мировой войны Василь Быков, и еще тогда литератор рекомендовал автору напечатать эту книгу.

Об издании книги "Одиссея полешука" в студии радио Sputnik Беларусь рассказал редактор воспоминаний, кандидат исторических наук, специалист по военной истории Беларуси Игорь Мельников.

"Это действительно уникальное издание, так как ранее появлялись воспоминания белорусских андерсовцев, которые жили за границей в эмиграции, но это история обычного солдата, не офицера, который очень детально описывает все свои испытания до и во время войны. И эта уникальность в том, что обычный, необразованный человек очень ярко, старым языком описывает перипетии своей жизни, и показывает, в том числе, и политический контекст", — отметил Мельников.



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Историк уточнил, что в книге содержатся неизвестные ранее факты участия белорусов в составе Второго Польского корпуса, в освобождении Италии, формировании армии Андерса, а также история сталинских репрессий довоенного и военного времени.

"Изюминка этой истории в том, что еще в 1989 году фронтовик, человек, прошедший войну, Василь Быков ознакомился с воспоминаниями и посоветовал выдать это в Минске или в Москве. Сейчас в комментариях пишут, что это типичная для Беларуси история, только не каждый как Ничипорук смог это написать, а он сидел после войны, печатал это на пишущей машинке, и стоит это дело довести до конца, чтобы это был национальный проект ", — отметил Мельников.

Исследователь сообщил, что о сейчас на краудфандинговой площадке ulej.by есть отклики на книгу из Беларуси, России, Польши, Литвы.

"Краудфандинг — это очень интересный проект по сбору средств, но, к сожалению, не очень развитый в Беларуси. Даже сейчас я вижу, что люди банально не знают, как перечислить деньги. Кто-то не имеет банковской карточки или интернета. Звонят и старые, и молодые с предложениями даже принести денег", — отметил Мельников.

По словам собеседника, особенностью проекта является то, что в этом деле участвуют представители общества разных стран, заинтересованные в том, чтобы донести историческую правду до людей.

Беседу с редактором книги воспоминаний "Одиссея полешука", кандидатом исторических наук, специалистом по военной истории Беларуси Игорем Мельниковым слушайте на радио Sputnik Беларусь.