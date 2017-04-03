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Минприроды установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря

04.04.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды определило мест и условия вылова угря без соблюдения промысловой меры в 2017 году, соответствующее постановление было опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Минприроды установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря
© Sputnik Ю. Астафьев
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"Установить, что промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры осуществляется в период с 1 апреля по 30 мая 2017 года в Минской области и с 10 апреля по 8 июня 2017 года в Витебской области", – говорится в постановлении.

При этом предусмотрен ряд ограничений: ловить угря можно стационарными ловушками в реках Друйка, Дрисвята и Нещерда; переносными ловушками (с ячеей не менее 16 мм) – на акватории 21 озера и 13 рек.

Полный перечень рек и озер содержится в приложениях к постановлению Минприроды.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в перечне водоемов для ловли угря – 21 озеро и 16 рек, все они расположены в Минской и Витебской областях.

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