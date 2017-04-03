|
Минприроды установило, на каких реках Беларуси можно ловить угря
04.04.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды определило мест и условия вылова угря без соблюдения промысловой меры в 2017 году, соответствующее постановление было опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik Ю. Астафьев
"Установить, что промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры осуществляется в период с 1 апреля по 30 мая 2017 года в Минской области и с 10 апреля по 8 июня 2017 года в Витебской области", – говорится в постановлении.
При этом предусмотрен ряд ограничений: ловить угря можно стационарными ловушками в реках Друйка, Дрисвята и Нещерда; переносными ловушками (с ячеей не менее 16 мм) – на акватории 21 озера и 13 рек.
Полный перечень рек и озер содержится в
Документ вступает в силу после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего в перечне водоемов для ловли угря – 21 озеро и 16 рек, все они расположены в Минской и Витебской областях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии