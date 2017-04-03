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Гидромет о погоде во вторник 4 апреля: без дождя и до +15°C

04.04.2017 08:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 апр – Sputnik. Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси во вторник 4 апреля, осадков не ожидается, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде во вторник 4 апреля: без дождя и до +15°C
© flickr.com/ mitchell haindfield
Гидромет: к середине недели похолодает

Ранее синоптики предупредили, что после теплых выходных в страну придет похолодание в связи с поступлением воздушных масс со Скандинавии.

"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +15°C, по юго-западу Беларуси – до +17°C.

В Минске, по информации синоптиков, дождя во вторник не будет, а днем воздух прогреется до +14°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, по информации синоптиков, дождя во вторник не будет, а днем воздух прогреется до +14°C.

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