МИНСК, 4 апр – Sputnik. Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси во вторник 4 апреля, осадков не ожидается, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что после теплых выходных в страну придет похолодание в связи с поступлением воздушных масс со Скандинавии.

"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +15°C, по юго-западу Беларуси – до +17°C.

В Минске, по информации синоптиков, дождя во вторник не будет, а днем воздух прогреется до +14°C.