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Гидромет о погоде во вторник 4 апреля: без дождя и до +15°C
04.04.2017 08:08 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Умеренно теплая погода сохранится в Беларуси во вторник 4 апреля, осадков не ожидается, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ранее синоптики предупредили, что после теплых выходных в страну придет похолодание в связи с поступлением воздушных масс со Скандинавии.
"Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +9 до +15°C, по юго-западу Беларуси – до +17°C.
В Минске, по информации синоптиков, дождя во вторник не будет, а днем воздух прогреется до +14°C.
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В Минске, по информации синоптиков, дождя во вторник не будет, а днем воздух прогреется до +14°C.
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