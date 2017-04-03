С 7 по 9 апреля в Бресте пройдет Финал четырех SEHA Gazprom League — крупнейшей наднациональной гандбольной лиги Европы. Вдумайтесь: из 10-ти участников турнира 7 в этом сезоне играли в Лиге чемпионов. В грядущие выходные во Дворце спорта «Виктория» встретятся «Загреб», «Вардар», «Веспрем» и, разумеется, БГК им. Мешкова.

Почему Финал четырех SEHA Gazprom League проводится в Бресте?



Фото: БГК им. Мешкова

Ранее финал четырех принимали хорватские Загреб (2012) и Вараждин (2016), македонский Скопье (2013), сербский Нови-Сад (2014) и венгерский Веспрем (2015). Выбор Бреста в качестве места проведения Финала четырех — не столько дань ротации, сколько признание БГК им. Мешкова, последние несколько лет выступающего и в плей-офф лиги чемпионов. Мешковцы дважды становились вице-чемпионами SEHA-лиги, а в прошлом году едва не сотворили главную сенсацию турнира: лишь несколько секунд не хватило БГК, чтобы удержать победу над финалистом Лиги чемпионов-2016 «Веспремом». Однако в итоге основное время завершилось вничью, а по пенальти был сильнее венгерский гранд. 7 апреля в 21:00 БГК на своей площадке получит возможность поквитаться за ту неудачу — именно с «Веспремом» мешковцы встретятся в полуфинале.

Кто фаворит?

«Веспрем».

Венгры вступили в SEHA-лигу в сезоне 2014/2015 и дважды подряд становились победителями турнира, к тому же мощно выступали в Лиге чемпионов. Не стоит сбрасывать со счетов «Вардар» и «Загреб» — македонцы первенствовали в сезонах 11/12 и 13/14, а хорваты — в 12/13.

Фаворитом БГК не делают даже родные стены. По ходу «гладкого» чемпионата белорусы уступили «Веспрему», с которым предстоит встретиться в полуфинале, дважды. Однако последние выступления брестчан, особенно прошедшие игры 1/8 Лиги чемпионов с «Фленсбургом» доказывают: БГК способен дать бой любой грозной силе.

Вряд ли сейчас кто-нибудь не возьмется предсказать исход домашнего противостояния чемпионов Беларуси и Венгрии. Одно понятно: такой матч лучше смотреть вживую.



А что с билетами?

Организаторы запустили продажу билетов сразу на 2 матча. Стоимость от 11 до 16 рублей. В пересчете на один матч эта цена ниже, чем стоимость квитка на недавнюю домашнюю игру плей-офф Лиги чемпионов БГК — «Фленсбург».

В Бресте готовятся к празднику и полным трибунам. Билеты можно купить как в кассе «Виктории», так и онлайн .

Финал четырех SEHA-лиги — это значимый турнир?

Более чем.

В Брест приезжают три команды, входящие в топ-10 континента. В прошлом году «Веспрем» чудом упустил победу в Лиге чемпионов. «Загреб» является двукратным обладателем Кубка чемпионов и исторически — самой сильной командой Балкан. «Вардар» три последних сезона останавливался в шаге от Финала четырех лиги чемпионов. Возможно, сегодня это самая амбициозная команда в Европе. Владельцы македонского чемпиона не жалеют средств: построен новый дворец, подписываются звездные игроки. Среди них и правый полусредний Дайнис Криштопанс из БГК, который по окончании сезона сменит Брест на Скопье.

Матчи Финала четырех будут показаны в большинстве стран Европы. Для нашей страны Финал четырех SEHA-лиги — самый престижный гандбольный турнир, проводившийся за время независимости.

Помните, как здорово было в Минске во время чемпионата мира по хоккею? Что-то похожее ждет и Брест: город окрасится в цвета Финала четырех, пешеходную советскую улицу наводнят фанаты приезжих команд, тысячи болельщиков увидят своими глазами спортсменов мирового уровня.



Фото: БГК им. Мешкова

У БГК есть шансы?

Конечно.

Можно предположить, что БГК приложит максимум усилий, чтобы сотворить сенсацию в полуфинале. Характер, воля и класс брестчан могут стать серьезным противоядием в борьбе с венгерским грандом. Очень многое дал команде прошедший успешный сезон в Лиге чемпионов. Восьмикратный чемпион Беларуси побеждал чемпиона Бундеслиги «Райн Левен» и грозный «Вардар» дома, «Загреб» в гостях. Во многом команде помогала и мощная поддержка трибун, которая уже пару лет является в Бресте настоящим «восьмым игроком».

Расписание игр:

Пятница 7 апреля.

18.30. «Вардар» — «Загреб»

21.00. БГК им. Мешкова — «Веспрем»

Воскресенье 9 апреля.

18.30. Матч за 3-е место.

21.00. Финал.

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УНП 200936154