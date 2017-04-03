На проходившем недавно в Испании турнире Sonic Boom слепой голландский игрок под ником Sven поразил игровое сообщество своей игрой в Street Fighter V.

Sven одержал победу в серии из трех матчей, ориентируясь исключительно по звуку из наушников. Он использовал наступательную тактику и в итоге одолел Акуму, которым управлял зрячий игрок.





Sven старался держаться к своему оппоненту как можно ближе — на короткой дистанции большую важность получает правильный тайминг при выполнении комбо-атак. Для этого даже необязательно видеть происходящее на экране.

«У Street Fighter V очень хорошее звуковое сопровождение. Играя в наушниках, я могу слышать, с какой стороны находится противник. Когда персонажи проводят удары, все они звучат по-разному. Вы выучите все эти звуки, если будете постоянно практиковаться», — объяснил свою победу Sven.

Мужчина рассказал, что он полностью утратил зрение из-за рака, когда ему было всего 5 лет. Но после выхода Street Fighter II от компании Capcom он с удивлением для себя обнаружил, что в нее можно играть, ориентируясь лишь по звукам. Позже он тренировался на других играх серии, а также на файтингах Killer Instinct и Mortal Kombat.

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