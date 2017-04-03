﻿ Слепой геймер одержал победу, ориентируясь только на звук в наушниках. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слепой геймер одержал победу, ориентируясь только на звук в наушниках

04.04.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На проходившем недавно в Испании турнире Sonic Boom слепой голландский игрок под ником Sven поразил игровое сообщество своей игрой в Street Fighter V.

Sven одержал победу в серии из трех матчей, ориентируясь исключительно по звуку из наушников. Он использовал наступательную тактику и в итоге одолел Акуму, которым управлял зрячий игрок.


Sven старался держаться к своему оппоненту как можно ближе — на короткой дистанции большую важность получает правильный тайминг при выполнении комбо-атак. Для этого даже необязательно видеть происходящее на экране.

«У Street Fighter V очень хорошее звуковое сопровождение. Играя в наушниках, я могу слышать, с какой стороны находится противник. Когда персонажи проводят удары, все они звучат по-разному. Вы выучите все эти звуки, если будете постоянно практиковаться», — объяснил свою победу Sven.

Мужчина рассказал, что он полностью утратил зрение из-за рака, когда ему было всего 5 лет. Но после выхода Street Fighter II от компании Capcom он с удивлением для себя обнаружил, что в нее можно играть, ориентируясь лишь по звукам. Позже он тренировался на других играх серии, а также на файтингах Killer Instinct и Mortal Kombat.

Читайте также:

Киберспортсмен пробил головой монитор после поражения в игре

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слепой голландский игрок под псевдонимом Sven поразил игровое сообщество.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сможет ли БГК взять свое? Чего ждать от Финала четырех SEHA-лиги в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика