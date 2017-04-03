МИНСК, 4 апр — Sputnik. Сорта белорусской селекции гарантированно перенесут даже суровую и ветреную зиму, устоят перед самой распространенной и опасной болезнью сада — паршой и порадуют сладостью плодов даже при пасмурном лете.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич, Сергей Пушкин Картофель разных цветов создали белорусские селекционеры

За время существования института плодоводства, а он был создан одним из самых первых в структуре Академии наук Беларуси в 1926 году, выведено более 200 районированных сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Мало яблочко, да полезно

Sputnik попросил белорусских селекционеров составить рейтинг самых лучших сортов белорусских яблонь.

"Средний белорусский потребитель предпочитает красное яблоко округлой формы, кисло-сладкого вкуса, по размеру — больше среднего. Причем, вкусы жителей восточной и западной Беларуси несколько различаются. Восточного потребителя можно назвать менее избалованным, а вот жители западной части любят более крупные и сладкие плоды — сказывается близилось Польши, где культивируются другие сорта", — рассказал исполняющий обязанности директора РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси кандидат сельхознаук Анатолий Криворот.

А вместе с тем, по мнению ученого, потребительская любовь к крупным плодам не всегда означает выбор лучшего.

"Ведь количество биологически активных веществ в любом плоде примерно одинаково, а значит в небольшом или среднем яблоке их концентрация выше", — рассказал ученый.



© Sputnik Сергей Мальгавко Скороплодные яблони белорусской селекции уже через гос после посадки дают первые плоды, а взрослое дерево может давать до 25 кг плодов

Топ-5 сортов яблонь белорусской селекции от ученых РУП "Институт плодоводства"

1. Алеся. Позднезимний сорт, плоды которого предназначены для длительного хранения. Яблоки обладают рекордной лежкостью и прекрасно хранятся в погребе до мая. Плоды достаточно крупные, до 150 грамм, сочные с кисло-сладкого вкуса, обладают стойким приятным ароматом.

2. Весялина. Сорт, который снимают поздней осенью, но кушать его лучше зимой — несколько месяцев яблоко должно "дойти" в хранилище. Главное достоинство сорта — отличная зимостойкость и достаточно сладкие красные плоды. К тому же оно может храниться до 165 дней.

3. Сябрына. Очень скороплодный сорт, начинает плодоносить уже на второй год после посадки в саду. Плоды у Сябрыны крупные, сочные с выраженным малиновым румянцем, сладкие с небольшой кислинкой. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням.

4. Белорусское сладкое. Морозостойкое, скороплодное устойчивое к парше. Плоды обычно зеленого цвета с красным румянцем. Сочные, нежные, сладкие.

5. Имант. Поздензимний скороплодный сорт, хорошо переносит даже сильные морозы. Яблоня этого сорта отличается повышенной плодовитостью — может давать за сезон до 25 килограммов яблок.

Эталон белорусского садоводства

Среди груш самым лучшим сортом, который вывели белорусские селекционеры можно назвать сорт Просто Мария.



© Sputnik М. Барабанов Яблоневый сад в цвету

"Это название понятно всем, кто старше 30 — тогда было очень популярен одноименный сериал. Но на самом деле наша груша названа так в честь основного автора сорта Марии Мялик. Эта груша считается эталоном белорусского садоводства и самым желанным сортом из Беларуси в России. Это осенний сорт, в холодильнике он может храниться до января. Даже в холодное лето такая груша вызревает до приятной сладости", — рассказал Анатолий Криворот.

Эти сорта традиционно можно встретить в магазинах, которые продают саженцы, на Комаровке, на пунктах продаж вдоль дорог.

Сейчас повсюду массово продают саженцы. Про весенние саженцы важно знать, что они были выкопаны еще осенью. Если по каким-то причинам их не успели продать, их прикапывают или помещают в специальные хранилища и продают уже весной. Впрочем, при правильном зимнем хранении на их приживаемости это никак не отразится, ведь в это время растение пребывает в фазе покоя.

Саженцы, приобретенные в начале апреля можно смело высаживать в грунт, не дожидаясь более теплой погоды. Молодые деревца хорошо переносят небольшие заморозки, при условии, что их корневая система после посадки была хорошо пролита водой и надежно защищена почвой.