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На Партизанском проспекте упавшая с МАЗа металлическая балка снесла кабину другому грузовику
Авария произошла вечером 3 апреля на Партизанском проспекте в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.
— 55-летний водитель МАЗа вез на стадион «Динамо» металлические конструкции и ехал со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Кошевого. В районе дома № 41 одна из балок зацепилась за опору троллейбусных проводов и упала на ехавший сзади грузовик, которым управлял 53-летний мужчина, — сказали в ГАИ.
Несмотря на то что металлическая конструкция снесла кабину грузовика, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имели разрешение на перевозку крупногабаритного груза.
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Несмотря на то, что металлическая конструкция снесла кабину грузовика, к счастью, в ДТП никто не пострадал.
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