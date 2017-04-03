Авария произошла вечером 3 апреля на Партизанском проспекте в Минске. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Заводского района Татьяна Лапко.



Фото: ГАИ Заводского района

— 55-летний водитель МАЗа вез на стадион «Динамо» металлические конструкции и ехал со стороны улицы Ванеева в направлении улицы Кошевого. В районе дома № 41 одна из балок зацепилась за опору троллейбусных проводов и упала на ехавший сзади грузовик, которым управлял 53-летний мужчина, — сказали в ГАИ.

Несмотря на то что металлическая конструкция снесла кабину грузовика, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имели разрешение на перевозку крупногабаритного груза.



Фото: ГАИ Заводского района



Фото: ГАИ Заводского района