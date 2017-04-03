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Уже третьего человека пытаются заподозрить в причастности к теракту в Петербурге

04.04.2017 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Уже третьего человека пытаются заподозрить в причастности к теракту в Петербурге

фото: Питер Онлайн

Версия об осуществлении взрыва предполагаемым террористом-смертником, студентом из Казахстана, не подтвердилась.

Правоохранительные органы подозревают в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга уроженца Киргизии, 22-летнего Акбаржона Джалилова, сообщает «Фонтанка».

Джалилов, по данным издания, более шести лет живет в Петербурге и является гражданином России. На Джалилова разослана ориентировка, также ведется розыск его автомобиля Daewoo Nexia.

Пятый канал сообщает, что именно Джалилов, как предполагает следствие, оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на теракт.

Ранее, по данным «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов допросили уроженца Башкирии, чье изображение с камер наблюдения метро было опубликовано СМИ. Ему, как сообщается, удалось доказать свою непричастность к теракту.

Также сообщалось, что установлена личность предполагаемого террориста-смертника — студента из Казахстана Максима Арышева. Однако заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков утром 4 апреля объявил, что версия причастности Арышева к теракту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».

По словам Билисбекова, правоохранительные органы республики совместно со спецслужбами отрабатывают версию причастности к теракту «гражданина РФ, выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана». Иные подробности расследования он раскрывать не стал.

3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по данным на утро 4 апреля, 11 человек, более 50 пострадали. Взрывное устройство, по предварительным данным, привел в действие террорист-смертник.

Еще одна несработавшая бомба была обнаружена на станции «Площадь Восстания».

 
 
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Версия об осуществлении взрыва предполагаемым террористом-смертником, студентом из Казахстана, не подтвердилась.

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