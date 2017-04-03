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В России раскрыли подробности нефтегазовых соглашений Путина-Лукашенко
Представители российского правительства раскрыли подробности нефтегазовых соглашений с Беларусью, достигнутых 3 апреля на переговорах в Санкт-Петербурге президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Так, министр энергетики России Александр Новак заявил, что спор с Беларусью по объемам поставок российской нефти урегулирован полностью. «Сейчас будут подготовлены все необходимые документы», - сказал он, передает
При этом, по его словам, необходимо внести изменения в отдельные межправсоглашения. Министр также подтвердил планы по увеличению поставок российской нефти в Беларусь "в рамках общего пакета".
В свою очередь заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Беларусь вернет «Газпрому» долг за поставленный в страну газ в размере более 700 млн долларов. Он отметил, что от выплат зависит восстановление поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме, которое может начаться уже в апреле, пишут
Российский вице-премьер также заявил, что скидки «Газпрома» для Беларуси будут действовать в 2018–2019 годах.
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
Власти Беларуси вновь озаботились поиском замены российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти
На сегодня Россия
30 марта в подмосковных Горках
Но по итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России
Президенты заявили, что в июле 2019 года начнется работа над основополагающими правилами для создания единого рынка электроэнергии, а в конце 2017-го – единого рынка газа, который начнет действовать в 2024 году после подписания межправсоглашения в ЕАЭС.
Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году.
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Представители российского правительства раскрыли подробности нефтегазовых соглашений с Беларусью, достигнутых 3 апреля на переговорах в Санкт-Петербурге...
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