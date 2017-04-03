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В России раскрыли подробности нефтегазовых соглашений Путина-Лукашенко

04.04.2017 10:15 — Разное | БДГ  
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Представители российского правительства раскрыли подробности нефтегазовых соглашений с Беларусью, достигнутых 3 апреля на переговорах в Санкт-Петербурге президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Так, министр энергетики России Александр Новак заявил, что спор с Беларусью по объемам поставок российской нефти урегулирован полностью. «Сейчас будут подготовлены все необходимые документы», - сказал он, передает «Интерфакс».

При этом, по его словам, необходимо внести изменения в отдельные межправсоглашения. Министр также подтвердил планы по увеличению поставок российской нефти в Беларусь "в рамках общего пакета".

В свою очередь заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Беларусь вернет «Газпрому» долг за поставленный в страну газ в размере более 700 млн долларов. Он отметил, что от выплат зависит восстановление поставки нефти в Беларусь в прежнем объеме, которое может начаться уже в апреле, пишут «Известия».

Российский вице-премьер также заявил, что скидки «Газпрома» для Беларуси будут действовать в 2018–2019 годах.

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились. Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском замены российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу, повторив требование  в начале 2017 года.

На сегодня Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию.

30 марта в подмосковных Горках состоялась встреча Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева, на которой обсуждался нефтегазовый вопрос. Но в ходе переговоров главы правительств не пришли к единому мнению. Беларусь отказывалась оплатить долг за газ, который превысил 700 млн долларов, конфликт остался неурегулированным.

Но по итогам переговоров 3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем в течение ближайших десяти дней. По словам Владимира Путина, стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в данной сфере на 2017, а также 2018-2019 годы.

Президенты заявили, что в июле 2019 года начнется работа над основополагающими правилами для создания единого рынка электроэнергии, а в конце 2017-го – единого рынка газа, который начнет действовать в 2024 году после подписания межправсоглашения в ЕАЭС.

Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. 

 
 
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Представители российского правительства раскрыли подробности нефтегазовых соглашений с Беларусью, достигнутых 3 апреля на переговорах в Санкт-Петербурге...

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