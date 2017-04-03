Авария с участием мотоциклиста произошла 3 апреля, в 21.30, на перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницкого. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.





По предварительной информации, 30-летний мотоциклист на Honda ехал по улице Якуба Коласа со стороны улицы Кульман и при повороте налево на улицу Хмельницкого не уступил дорогу и совершил столкновение с ехавшим в прямом встречном направлении автомобилем Subaru.





В результате ДТП байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован.