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В Минске мотоциклист не пропустил Subaru: байкер серьезно пострадал

04.04.2017 10:08 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием мотоциклиста произошла 3 апреля, в 21.30, на перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницкого. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.


По предварительной информации, 30-летний мотоциклист на Honda ехал по улице Якуба Коласа со стороны улицы Кульман и при повороте налево на улицу Хмельницкого не уступил дорогу и совершил столкновение с ехавшим в прямом встречном направлении автомобилем Subaru.


В результате ДТП байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 3 апреля, в 21.30, на перекрестке улиц Якуба Коласа и Хмельницкого.

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