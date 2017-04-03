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Витебская ГАИ предлагает обозначить спецподсветкой опасные переходы

04.04.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Госавтоинспекция области предлагает выделить специальной подсветкой наиболее аварийные пешеходные переходы, а также переходы возле учреждений образования. Об этом сообщил начальник управления ГАИ УВД облисполкома Владимир Назарко.

«Мы хотим перенять опыт коллег из Минского и Гродненского регионов, где есть положительные результаты применения световой дорожной сигнализации. На таких переходах не было ни одного ДТП с участием пешехода с момента установки системы. Поэтому мы сейчас обращаемся в гор- и райисполкомы, администрации районов Витебска с рекомендациями по установке такой системы или хотя бы изменения цвета освещения пешеходных переходов, расположенных вблизи школ, детских садов и прочих учреждений образования, а также на аварийных участках», — пояснил Владимир Назарко.

Суть системы в том, что с обоих краев «зебры» устанавливают специальные датчики движения. Они за пару метров улавливают приближение пешехода и включают своеобразные сигнальные огни, вмонтированные в дорожное полотно по всей длине перехода. Таким образом водителю проще вовремя заметить, что по «зебре» кто-то идет, и затормозить.

Среди преимуществ системы — легкость монтажа и подключения к ближайшему источнику питания. Для установки не нужно делать проектно-сметную документацию.

Для тех городов, где не смогут найти средства на подсветку (цена за один объект — примерно 5 тысяч рублей), есть более дешевая альтернатива. «Даже если просто сменить цвет подсветки перехода от фонаря на отличный от других, это уже будет хорошим сигналом для водителя», — отметил Владимир Назарко.

За 3 месяца 2017 года в области произошло 58 ДТП, в том числе 28 — с участием пешеходов. Семеро из них погибли. Больше всего таких аварий произошло в Витебске, рост наездов на пешеходов зафиксирован в Полоцком районе. При этом из всех 28 наездов 10 произошли из-за игнорирования ПДД пешеходами.

 
Теги: Витебск
 
 
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С обоих краев "зебры" устанавливают специальные датчики движения. Они за пару метров улавливают приближение пешехода и включают своеобразные сигнальные огни,...

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