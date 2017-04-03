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Переговоры Лукашенко и Путина: единый рынок газа будет к 1 января

04.04.2017 10:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Россия и Беларусь уже в ближайшие дни решат все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам 5-часовых переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые состоялись в Санкт-Петербурге.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок. Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах", — заявил Путин, которого цитирует vesti.ru.

По итогам переговоров в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации уточнил, что Россия и Беларусь подтвердили свое стремление создать необходимые основополагающие правила и условия к июлю 2019 года по созданию единого рынка электроэнергии, подтвердили свою готовность сделать все, чтобы к 1 января 2018 года разработать совместные правила по единому рынку газа, а к 2024 году разработать и выйти на подписание межправительственного соглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.

В свою очередь, Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за то, что российская сторона пошла навстречу Беларуси в плане рефинансирования задолженности по оплате газа в нынешнем году.

"Президент пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу. Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов, более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирования наших экономик", — сказал Лукашенко.

Комментарии Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Санкт-Петербурге слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По итогам переговоров в Санкт-Петербурге нерешенных газовых проблем не осталось: Россия рефинансирует белорусский долг за газ, все спорные вопросы стороны решат в...

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