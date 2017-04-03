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При взрыве в метро в Петербурге пострадал белорус

04.04.2017 10:17 — Разное | Ежедневник  
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При взрыве в метро в Петербурге пострадал белорус

фото: sputnik

МИД Беларуси сообщает, что пострадавший прооперирован и сейчас находится в больнице.

Гражданин Беларуси получил ранения в результате взрыва на станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«По данным отделения посольства в Санкт-Петербурге, гражданину Беларуси, пострадавшему в результате взрыва в метро, сделана операция, угрозы жизни нет», — заявляет внешнеполитическое ведомство в «Твиттере».

Родственники пострадавшего оповещены. Сейчас состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. В результате взрыва погибли 11 человек, 51 пострадал.

 
 
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МИД Беларуси сообщает, что пострадавший прооперирован и сейчас находится в больнице.

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