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Путин и Лукашенко заявили, что договорились по газу

04.04.2017 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Путин и Лукашенко заявили, что договорились по газу

Президенты «нашли возможность взаимных уступок», сказал Владимир Путин. Договоренностей удалось достигнуть на три года вперед.

Переговоры глав государств длились более пяти часов. Они проходили сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций, передает пресс-служба главы белорусского государства.

«Мы договорились, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней», – заявил Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Президенты нашли схему, при которой сближаются позиции двух сторон по ценам. «Нашли возможность взаимных уступок. Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 годах», – сказал глава российского государства.

Беларусь и Россия также намерены разработать основополагающие правила по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года. К 1 января 2018 года стороны должны разработать правила по единому рынку газа, а к 2024 году выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.

 
 
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Президенты «нашли возможность взаимных уступок», сказал Владимир Путин. Договоренностей удалось достигнуть на три года вперед.

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