



Президенты «нашли возможность взаимных уступок», сказал Владимир Путин. Договоренностей удалось достигнуть на три года вперед.

Переговоры глав государств длились более пяти часов. Они проходили сначала в формате «один на один», а затем в расширенном составе с участием членов делегаций, передает пресс-служба главы белорусского государства.

«Мы договорились, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней», – заявил Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко.

Президенты нашли схему, при которой сближаются позиции двух сторон по ценам. «Нашли возможность взаимных уступок. Договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 годах», – сказал глава российского государства.

Беларусь и Россия также намерены разработать основополагающие правила по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года. К 1 января 2018 года стороны должны разработать правила по единому рынку газа, а к 2024 году выйти на подписание межправсоглашения в рамках ЕАЭС по единому рынку газа.