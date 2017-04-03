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Бывший наставник "Крумкачоў" признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины

04.04.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Бывший тренер «Крумкачоў» белорусский специалист Олег Дулуб, в 2016 году возглавивший львовские «Карпаты», признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины, сообщает UA.Футбол.


Олег Дулуб. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Лауреатов недели определяет Всеукраинское объединение тренеров по футболу по итогам анализа итогов матчей.

В минувшем туре «Карпаты» под управлением Олега Дулуба обыграли «Сталь» из Каменского (2:0), которой руководит другой белорусский специалист Леонид Кучук.

Беспроигрышная серия «Карпат» продлилась до 5 поединков.

«Сталь» потерпела первое поражение в пяти матчах под руководством Леонида Кучука, который был назван лучшим тренером недели в 22-м туре. До этого при Кучуке «Сталь» впервые в истории одержала три победу кряду в чемпионате Украины.

По итогам первого этапа премьер-лиги чемпионата Украины «Карпаты» с 13 очками в 22 поединках заняли 10-е место среди 12 команд, «Сталь» финишировала на 8-й строке (24 балла в 22 поединках).

Теперь участники разделились на две шестерки. Верхняя сражается за медали, а нижняя — за сохранение прописки в премьер-лиге. При этом команды взяли с собой очковый багаж, заработанный на первом этапе.

«Сталь» Леонида Кучука с 24 очками занимает второе место в нижней шестерке, «Карпаты» Олега Дулуба с 16 баллами идут на 4-й строке. Две худшие команды расстанутся с премьер-лигой. Сейчас в зоне вылета располагаются днепропетровский «Днепр» (13 очков) и луцкая «Волынь» (10).

В борьбе за медали лидируют донецкий «Шахтер» — 63 очка, киевское «Динамо» — 49, луганская «Заря» — 40.

 
 
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Бывший тренер "Крумкачоў" белорусский специалист Олег Дулуб, в 2016 году возглавивший львовские "Карпаты", признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины.

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