Хоккеисты НХЛ не примут участие в Олимпиаде-2018, которая состоится в Пхенчхане.



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Об этом лига сообщила официально. Таким образом, вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде закрыт.

Напомним, что игроки НХЛ принимали участие в пяти последних Олимпиадах.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн неоднократно заявлял в течение последних нескольких месяцев, что владельцы клубов были против участия в Олимпийских играх.

Почему так вышло?

Во-первых, дело в деньгах. НХЛ в лице владельцев клубов постоянно жаловалась на то, что ради Олимпиады ей приходится останавливать свой чемпионат в очень неудобное время, когда не играют мощные конкуренты – американский футбол (НФЛ) и бейсбол (МЛБ). А это означает как минимум недополученный доход, как максимум – прямые убытки.

Кроме того, на Олимпиаду едут все более или менее здоровые в этот момент звезды лиги, кто-то может получить серьезную травму. Тем более уже были прецеденты: например, в четвертьфинале Сочи-2014 звезда «Айлендерс» Джон Таварес травмировал колено и выбыл до конца сезона.

Еще одна важная причина – разница во времени. Основные события в Пхенчхане будут происходить, когда в США и Канаде будет ночь. То есть из главной целевой аудитории НХЛ Олимпиаду вообще мало кто увидит.

Но с этими неудобствами владельцы клубов готовы были смириться при условии определенной финансовой компенсации со стороны ИИХФ и МОК. Хоккейная федерация какое-то время тормозила, но в конце концов согласилась взять на себя расходы по логистике, проживанию и страховке. А вот МОК делиться доходами от спонсоров и телевидения отказался. НХЛ решила, что этого недостаточно и объявила об отказе от Олимпиады.

Это решение окончательное?

Да. Переговоры и так чересчур затянулись. Еще осенью прошлого года босс НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что вопрос будет закрыт до конца января, а сейчас уже апрель. Так что вопрос действительно закрыт, придется это принять.

Как же так? Игроки ведь очень хотели поехать на Олимпиаду!

К сожалению, их желания оказалось недостаточно. Либо хотели не настолько, чтобы жертвовать ради этого своими деньгами. При переговорах по продлению действующего коллективного соглашения НХЛ даже пыталась их шантажировать, предложив согласиться на участие в Играх-2018 в обмен на определенные финансовые уступки. Но профсоюз игроков на это не согласился.

А Овечкин? Он ведь обещал приехать в любом случае.

Раз обещал, значит приедет. Наверное. Пока неизвестно, как НХЛ будет регламентировать случаи самовольного отъезда. На сегодня известно только то, что клубам запретили обсуждать этот вопрос с игроками до официального объявления лиги.

И больше никто из звезд НХЛ не приедет на Игры?

Не то чтобы совсем никто. Вполне возможно, что этим летом кто-то из российских и вообще европейских звезд без контракта задумается: а не уехать ли ради Олимпиады на сезон, например, в КХЛ? Это риск разве что для молодых игроков, которые еще не закрепились в составе своего клуба. А условного Евгения Кузнецова будут рады видеть в «Вашингтоне» и через год, как бы он ни провел следующий сезон в России.

Кто тогда там будет играть?

Европейские топ-сборные привезут на Игры примерно такие составы, какие мы можем наблюдать на домашних этапах Евротура. Канадцы, вероятнее всего, соберут команду из игроков европейских лиг (только в КХЛ их почти полсотни), либо с лета соберут специальную олимпийскую команду из свободных агентов и перед турниром ее немного усилят, как было до соглашения с НХЛ. У сборной США основу составят студенты. Остальные участники не досчитаются главных звезд (вроде Копитара у Словении или Драйзайтля у Германии). Для сборной Кореи вообще ничего не изменится.

Когда последний раз играли без НХЛ?

В 1994 году в Лиллехаммере. Это была, возможно, самая невнятная Олимпиада в современной истории. Уже без «Красной машины», еще без энхаэловцев. Однако хорошее было и там. Например, широкая публика впервые узнала о Петере Форсберге, Поле Кария, Саку Койву и Жигмунде Палффи. Ну, и увидела драматичный финал, в котором Кария проиграл Форсбергу последний буллит.