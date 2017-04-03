﻿ Европейский центробанк вводит в обращение обновленные купюры номиналом в 50 евро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейский центробанк вводит в обращение обновленные купюры номиналом в 50 евро

04.04.2017 10:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Европейский центробанк сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом в 50 евро. Основные цвета останутся прежними — оранжевый и коричневый, однако вводится новый водяной знак в виде героини древнегреческой мифологии — Европы.


Фото с сайта ru.delfi.lt

Кроме того, при наклоне купюры в левом нижнем углу будет меняться цвет — с синего на темно-зеленый. Также заметным нововведением стало указание аббревиатуры Европейского центробанка на десяти вместо пяти языков и надпись «евро», которая теперь выполнена и на кириллице, что связано с присоединением к Евросоюзу Болгарии и Румынии, сообщают vestifinance.ru.

На банкнотах будут и специальные знаки для слабовидящих и слепых людей, чтобы они могли различать номиналы.

Новые купюры будут прочнее предыдущих версий, изображения на них будут демонстрировать различные архитектурные стили европейской истории.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский центральный банк сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом в 50 евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший наставник "Крумкачоў" признан лучшим тренером 23-го тура чемпионата Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика