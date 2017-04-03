Европейский центробанк сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом в 50 евро. Основные цвета останутся прежними — оранжевый и коричневый, однако вводится новый водяной знак в виде героини древнегреческой мифологии — Европы.



Фото с сайта ru.delfi.lt

Кроме того, при наклоне купюры в левом нижнем углу будет меняться цвет — с синего на темно-зеленый. Также заметным нововведением стало указание аббревиатуры Европейского центробанка на десяти вместо пяти языков и надпись «евро», которая теперь выполнена и на кириллице, что связано с присоединением к Евросоюзу Болгарии и Румынии, сообщают vestifinance.ru.

На банкнотах будут и специальные знаки для слабовидящих и слепых людей, чтобы они могли различать номиналы.

Новые купюры будут прочнее предыдущих версий, изображения на них будут демонстрировать различные архитектурные стили европейской истории.