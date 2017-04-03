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Европейский центробанк вводит в обращение обновленные купюры номиналом в 50 евро
Европейский центробанк сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом в 50 евро. Основные цвета останутся прежними — оранжевый и коричневый, однако вводится новый водяной знак в виде героини древнегреческой мифологии — Европы.
Кроме того, при наклоне купюры в левом нижнем углу будет меняться цвет — с синего на темно-зеленый. Также заметным нововведением стало указание аббревиатуры Европейского центробанка на десяти вместо пяти языков и надпись «евро», которая теперь выполнена и на кириллице, что связано с присоединением к Евросоюзу Болгарии и Румынии,
На банкнотах будут и специальные знаки для слабовидящих и слепых людей, чтобы они могли различать номиналы.
Новые купюры будут прочнее предыдущих версий, изображения на них будут демонстрировать различные архитектурные стили европейской истории.
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Европейский центральный банк сегодня выпустит в обращение обновленную банкноту номиналом в 50 евро.
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