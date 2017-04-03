Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня выступит с заявлением по поводу решения о том, что игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018.



Фото: wch2016.com

— «Вашингтон» на данный момент не комментирует ситуацию. Овечкин выступит с заявлением во вторник после утренней раскатки команды, — сообщили rsport.ru в пресс-службе клуба.

Ранее Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.