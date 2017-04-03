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Ночью в Минске горел BMW X5. Огонь повредил припаркованные рядом машины

04.04.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Загорание началось в автомобиле BMW X5 2009 года выпуска, припаркованного на улице Притыцкого. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.


Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило 3 апреля, в 23.45. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что произошло загорание легкового автомобиля BMW. Пожар оперативно ликвидировали.

В результате возгорания в BMW поврежден моторный отсек и салон. Также огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля: Mazda3 и Subaru Impreza.


Причина пожара устанавливается.

 
 
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