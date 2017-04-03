Загорание началось в автомобиле BMW X5 2009 года выпуска, припаркованного на улице Притыцкого. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.





Как сообщили в МЧС , сообщение о пожаре поступило 3 апреля, в 23.45. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что произошло загорание легкового автомобиля BMW. Пожар оперативно ликвидировали.

В результате возгорания в BMW поврежден моторный отсек и салон. Также огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля: Mazda3 и Subaru Impreza.





Причина пожара устанавливается.