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Ночью в Минске горел BMW X5. Огонь повредил припаркованные рядом машины
Загорание началось в автомобиле BMW X5 2009 года выпуска, припаркованного на улице Притыцкого. В результате пожара пострадали и стоящие рядом автомобили.
Как сообщили в
В результате возгорания в BMW поврежден моторный отсек и салон. Также огонь повредил два припаркованных рядом автомобиля: Mazda3 и Subaru Impreza.
Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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