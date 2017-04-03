Компания из Калифорнии сегодня рапортовала о том, что по итогам первого квартала текущего года покупателям передано рекордное количество электромобилей.





За первые три месяца 2017 года продажи Tesla составили 25 тысяч единиц электрокаров, что на 69% больше по сравнению с итогами первого квартала прошлого года. Из этого числа 13 450 единиц пришлось на хэтчбек Model S, остальные — на кроссовер Model X. Отчет о финансовой деятельности компании за указанный период появится позже, но аналитики ожидают, что по итогам первого квартала, несмотря на внушительный рост продаж, Tesla ожидают убытки.





Впрочем, планы у главы фирмы Илона Маска — амбициозные: когда в следующем году стартует выпуск электрокара «начального уровня» Model 3, годовой выпуск Tesla должен достичь 500 тысяч электромобилей!