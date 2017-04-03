|
В Петриковском районе "жигули" вылетели в кювет и опрокинулись: водитель погиб
ДТП случилось в Петриковском районе вечером 3 апреля, сообщили в ГАИ Гомельской области.
29-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Челюшевичи — Деменка со стороны деревни Лучицы в направлении деревни Кашевичи. На 17-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. В ГАИ региона уточнили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии