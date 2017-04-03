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В Петриковском районе "жигули" вылетели в кювет и опрокинулись: водитель погиб

04.04.2017 11:16 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Петриковском районе вечером 3 апреля, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: ГАИ Гомельской области

29-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Челюшевичи — Деменка со стороны деревни Лучицы в направлении деревни Кашевичи. На 17-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.


Фото: ГАИ Гомельской области

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. В ГАИ региона уточнили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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