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Россия рефинансирует белорусские долги

04.04.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Россия рефинансирует белорусские долги

Об этом заявил президент Беларуси по итогам встречи с Владимиром Путиным.

 «Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам на встречу в плане рефинансирования задолженностей в нынешнем году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу», – заявил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

По словам главы государства, главной темой нынешних переговоров стали вопросы безопасности. При этом подчеркнуто, что данную проблематику планировалось обсудить давно и она оказалась в центре внимания не только в связи с произошедшей в Санкт-Петербурге трагедией.

«Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем, – сказал Президент Беларуси. – Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств».

«Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек. И мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности в наших государствах», – заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Об этом заявил президент Беларуси по итогам встречи с Владимиром Путиным.

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