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Россия рефинансирует белорусские долги
04.04.2017 11:00 — Разное | Ежедневник
Об этом заявил президент Беларуси по итогам встречи с Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам на встречу в плане рефинансирования задолженностей в нынешнем году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу», – заявил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.
По словам главы государства, главной темой нынешних переговоров стали вопросы безопасности. При этом подчеркнуто, что данную проблематику планировалось обсудить давно и она оказалась в центре внимания не только в связи с произошедшей в Санкт-Петербурге трагедией.
«Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем, – сказал Президент Беларуси. – Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств».
«Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек. И мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности в наших государствах», – заявил Александр Лукашенко.
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Об этом заявил президент Беларуси по итогам встречи с Владимиром Путиным.
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