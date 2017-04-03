МИНСК, 4 апр – Sputnik. Отопительный сезон завершится в Беларуси в ближайшие недели, сообщили Sputnik в местных исполкомах.

Теплая весенняя погода установилась в Беларуси в эти дни: в минувшее воскресенье столбики термометров местами поднялись до +22°С. Комфортная температура сохраняется в республике уже несколько дней.

Как сообщили Sputnik в понедельник в Мингорисполкоме, с 3 апреля столичные административные и общественные здания начали отключать от отопления. Затем отопительный сезон завершится в жилых домах и социальных объектах, однако лишь при условии соблюдения требуемого температурного режима – среднесуточной температуры выше +8°С.

Со вторника 4 апреля отключают отопление в административных зданиях и в Гродненской области. В жилом фонде и социальных объектах перестанут давать тепло лишь по достижении необходимых температур. Скорее всего, произойдет это практически одновременно с Минском.

Брестская область – самая теплая в Беларуси. Уже на этой неделе там начали отключать отопление и в жилых домах, а после того как столбики термометров не будут опускаться ниже +10°С – и в социальных объектах.

Остальные области республики пока не спешат принимать решения об окончании отопительного сезона, однако в теплую погоду батареи переведены в домах в режим протапливания.

К концу текущей недели синоптики обещают кратковременное похолодание – до +5°С днем.