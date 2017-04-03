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Весна идет: отопление в Беларуси начинают отключать
04.04.2017 11:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 апр – Sputnik. Отопительный сезон завершится в Беларуси в ближайшие недели, сообщили Sputnik в местных исполкомах.
Теплая весенняя погода установилась в Беларуси в эти дни: в минувшее воскресенье столбики термометров местами поднялись до +22°С. Комфортная температура сохраняется в республике уже несколько дней.
Как сообщили Sputnik в понедельник в Мингорисполкоме, с 3 апреля столичные административные и общественные здания начали отключать от отопления. Затем отопительный сезон завершится в жилых домах и социальных объектах, однако лишь при условии соблюдения требуемого температурного режима – среднесуточной температуры выше +8°С.
Со вторника 4 апреля отключают отопление в административных зданиях и в Гродненской области. В жилом фонде и социальных объектах перестанут давать тепло лишь по достижении необходимых температур. Скорее всего, произойдет это практически одновременно с Минском.
Брестская область – самая теплая в Беларуси. Уже на этой неделе там начали отключать отопление и в жилых домах, а после того как столбики термометров не будут опускаться ниже +10°С – и в социальных объектах.
Остальные области республики пока не спешат принимать решения об окончании отопительного сезона, однако в теплую погоду батареи переведены в домах в режим протапливания.
К концу текущей недели синоптики обещают кратковременное похолодание – до +5°С днем.
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Батареи уже перестают греть в жилых домах Брестчины, но другие области не спешат заканчивать отопительный сезон.
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