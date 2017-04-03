Защитник «Оттавы Сенаторз» и лидер сборной Швеции Эрик Карлссон резко высказался по поводу отказа руководства Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.



Эрик Карлссон. Фото: Reuters

Как отмечает ESPN , Эрик Карлссон назвал решение боссов НХЛ «дерьмом».

— Я не понимаю этого решения. У нас нет права голоса. Это печально для тех, кто занимается и любит хоккей во всем мире. Нам будет очень больно, если мы все же не попадем на Олимиаду. Тот, кто принимал это решение, понятия не имел о том, что он делает, — считает Эрик Карлссон.

Ранее хозяин «Оттавы» Юджин Мельник заявлял, что не разрешит Карлссону уехать на Олимпиаду в индивидуальном порядке, как это обещал сделать для Александра Овечкина владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.