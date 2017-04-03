32-летний житель США Уайли Дэй (Wiley Day) получил серьезную травму из-за использования зарядного устройства для iPhone в постели. Об этом рассказывает Buzzfeed .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инцидент произошел 22 марта этого года. Дэй поставил iPhone 7 заряжаться в удлинитель и лег спать, положив смартфон рядом с собой. Пока он спал, цепочка на его шее соприкоснулась с частично показавшимися штырями блока питания.

Электрический удар оказался настолько сильным, что мужчина упал на пол. «Моя цепочка стала проводником, — рассказал Дэй. — Это был самый страшный будильник в моей жизни».



Фото: Wiley Day / washingtonpost.com



Фото: Wiley Day / washingtonpost.com

Домашние помогли мужчине сорвать цепочку. В больнице Дэю диагностировали ожоги второй и третьей степени на шее, груди и руке, а также разрыв тканей на плече. Доктор, который осматривал Дэя сказал, что ему повезло, что он выжил.

Представители Apple не стали комментировать ситуацию, однако указали на рекомендацию не использовать неавторизованные зарядные устройства.