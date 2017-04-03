Горячие линии МАРТ из-за необоснованного завышения цен начнут работать 5 апреля, сообщает ведомство. Их запустят для оперативного реагирования на изменение ценовой ситуации.



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— Министерство антимонопольного регулирования и торговли, являясь регулятором в области ценообразования, отслеживает ситуацию в данной сфере. Система мониторинга позволяет фиксировать динамику цен по всей логистической цепи: производитель — опт — розница, — поясняют в ведомстве.

В МАРТ напомнили, что на 1 марта уровень инфляции не превышает установленного параметра. С начала года потребительские цены выросли в среднем на 1,4% (в том числе по продовольственным товарам — на 1,7%, непродовольственным товарам — на 0,8%, услугам — на 1,8%) при задании на первый квартал не более чем на 4,8%.

— Граждане и юридические лица могут сообщать туда о фактах роста цен с указанием названия субъекта хозяйствования, места его расположения, наименования товара (услуги), а также информации об изменившихся ценах, — рассказывают в МАРТ. — Каждый факт будет изучен. При необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Горячие линии будут работать в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Напомним, вчера министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович анонсировал , что МАРТ откроет горячую линию по фактам необоснованного завышения цен.

— Мы видим, что некоторые торговые предприятия потеряли совесть. Видим торговые надбавки, которые с 20% стали 40%, 60%. Особенно меня беспокоят вопросы формирования цен на детское питание. В ближайшее время мы набираем материал, проведем коллегию и послушаем предприятия, причем не только торговлю, но и производителей, которые устанавливают необоснованные цены в соответствии с факторами, которые складываются на рынке, — сказал министр.