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Экспертный совет по итогам переговоров президентов Беларуси и России

04.04.2017 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Решение всех спорных вопросов во взаимоотношениях России и Беларуси по итогам переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге в студии радио Sputnik Беларусь обсуждают заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов.

В результате 5-часовых переговоров в Санкт-Петербурге во взаимоотношениях двух стран спорных вопросов не осталось, они будут решены в ближайшие 10 дней. К 1 января 2018 года Россия и Беларусь готовы разработать правила по единому рынку газа, а к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения по единому рынку газа в рамках ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что российская сторона готова рефинансировать белорусский долг за газ, образовавшийся с начала текущего года.

 
 
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Олег Гайдукевич и Вячеслав Шарапов обсудят итог переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео прямую трансляцию из студии радио...

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