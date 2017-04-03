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МОК: Хоккейный турнир ОИ-2018 и без игроков НХЛ будет увлекательным

04.04.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
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Хоккейный турнир на Олипиаде-2018 будет увлекательным и без игроков НХЛ, заявили «Чемпионату» в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

— Это (отказ НХЛ от участия в Играх-2018) должно быть большим разочарованием для тех игроков, кто действительно хотел поехать на Олимпиаду. МОК сочувствует этим спортсменам. Решение же вызывает еще большее сожаление, так как ИИХФ предложила НХЛ те же условия, что и на прошлой Олимпиаде, где были покрыты затраты на страховку и перелеты.

МОК, который 90% своей прибыли тратит на развитие спорта во всем мире, очевидно, не может баловать коммерческие лиги лучше, чем некоммерческие международные спортивные федерации, развивающие спорт во всем мире.

Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг, — говорится в сообщении МОК.

 
 
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Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг, - говорится в сообщении...

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