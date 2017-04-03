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МОК: Хоккейный турнир ОИ-2018 и без игроков НХЛ будет увлекательным
Хоккейный турнир на Олипиаде-2018 будет увлекательным и без игроков НХЛ, заявили «
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МОК, который 90% своей прибыли тратит на развитие спорта во всем мире, очевидно, не может баловать коммерческие лиги лучше, чем некоммерческие международные спортивные федерации, развивающие спорт во всем мире.
Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг, — говорится в сообщении МОК.
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Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг, - говорится в сообщении...
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