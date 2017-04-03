Цветы и свечи неравнодушные минчане стали приносить еще вчера, в день взрыва. Возложение цветов в знак скорби продолжилось и во вторник. Около российского посольства дежурит патруль милиции.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел в понедельник 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным Национального антитеррористического комитета РФ, в результате теракта погибли 14 человек .

Среди раненых есть гражданин Беларуси, он был прооперирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц Санкт-Петербурга.