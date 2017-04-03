|
Минчане несут цветы к посольству РФ после теракта в Санкт-Петербурге
04.04.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Цветы и свечи неравнодушные минчане стали приносить еще вчера, в день взрыва. Возложение цветов в знак скорби продолжилось и во вторник. Около российского посольства дежурит патруль милиции.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел в понедельник 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным Национального антитеррористического комитета РФ,
Среди раненых есть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После теракта в метро Санкт-Петербурга белорусы в знак солидарности приносят цветы к посольству Российской Федерации в Беларуси. Смотрите на видео, как минчане...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии