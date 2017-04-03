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Минчане несут цветы к посольству РФ после теракта в Санкт-Петербурге

04.04.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Цветы и свечи неравнодушные минчане стали приносить еще вчера, в день взрыва. Возложение цветов в знак скорби продолжилось и во вторник. Около российского посольства дежурит патруль милиции.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел в понедельник 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". По последним данным Национального антитеррористического комитета РФ, в результате теракта погибли 14 человек.

Среди раненых есть гражданин Беларуси, он был прооперирован и сейчас проходит лечение в одной из больниц Санкт-Петербурга.

 

 
 
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После теракта в метро Санкт-Петербурга белорусы в знак солидарности приносят цветы к посольству Российской Федерации в Беларуси. Смотрите на видео, как минчане...

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