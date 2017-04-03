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Рымашевский оштрафован на 1 тысячи рублей за акцию против декрета о тунеядцах
04.04.2017 12:58 — Разное | Ежедневник
Одного из руководителей партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Виталия Рымашевского оштрафовали на 1,035 тысяч рублей за участие в "Марше рассерженных белорусов" 17 февраля.
Решение сегодня вынес суд Центрального района Минска, передает
Свидетелем на процессе по традиции выступил милиционер. Судья решила, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий политик должен заплатить штраф в 45 базовых величин — 1035 рублей.
Завтра Виталия Рымашевского ждет очередной суд за участие в последних акциях протеста.
До этого политик уже отсидел под арестом 15 суток за организацию «Марша нетунеядцев» в Молодечно.
10 апреля в очередной раз будут судить другого лидера БХД Павла Северинца. Его собираются привлечь к ответственности за участие в так и не состоявшемся пикете в защиту задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков возле здания КГБ. Сейчас политик отбывает «сутки» за участие в акции в защиту Куропат.
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Одного из руководителей партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Виталия Рымашевского оштрафовали на 1,035 тысяч рублей за участие в "Марше рассерженных...
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