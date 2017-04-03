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Россия начала учения фронтовой авиации в Крыму

04.04.2017 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Россия начала учения фронтовой авиации в Крыму

Будут задействованы бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25М и Су-25СМ. Ранее в марте на учениях в Крыму Россия отрабатывала высадку десанта.

Фронтовая авиация Южного военного округа в Крыму и Волгоградской области была поднята по тревоге в рамках летно-тактических учений, которые проводит Россия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Утверждается, что эти учения носят плановый характер, в них задействовано около 30 единиц авиационной техники.

"Экипажи бомбардировщиков Су-24М, штурмовиков Су-25М и Су-25СМ отработают уничтожение техники, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований, а также их крупных складов горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В течение четырех дней экипажам предстоит совершить более 120 вылетов.

Ранее в марте Россия отрабатывала высадку десанта на учениях в Крыму. Российские военные учились захватывать плацдармы и оборонять их.

 
 
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Будут задействованы бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25М и Су-25СМ. Ранее в марте на учениях в Крыму Россия отрабатывала высадку десанта.

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