События в Санкт-Петербурге — взрыв на станциях метро и переговоры президентов России и Беларуси по проблемным вопросам стали темой беседы ведущего радио Sputnik Беларусь Вячеслава Шарапова с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем.

Зампред ЛДПБ выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время взрыва в метро Санкт-Петербурга и отметил, что этот взрыв неслучайно произошел в день встречи лидеров двух стран.

"Сегодня я узнал, что и белорус один пострадал, ему сделали операцию. Но для нас и каждый пострадавший россиянин как родной. Я увидел, сколько белорусов несет цветы и венки к российскому посольству в Минске. Эта трагедия очень сильно тронула. И то, что этот теракт произошел во время встречи глав государств, для меня это неслучайно, но рано делать выводы, пусть спецслужбы разбираются", — отметил Гайдукевич.

Собеседники в студии обратили особое внимание на итог переговоров президентов России и Беларуси, по результатам которых во взаимоотношениях двух стран не осталось спорных вопросов. Все оставшиеся нюансы будут решены в ближайшие 10 дней. Далее к 1 января 2018 года Россия и Беларусь готовы разработать правила по единому рынку газа, а к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения по единому рынку газа в рамках ЕАЭС. Также лидеры двух стран достигли договоренности о рефинансировании российской стороной белорусского долга за газ.

"Все разногласия, в конечном итоге, невыгодны народам, и главы государств это прекрасно понимали. Я ждал этой встречи и был убежден, что многие вопросы будут решены. Вывод нужно сделать один: наши хозяйственные споры, претензии олигархов к Беларуси, деньги — это ничто по сравнению с братскими, союзническими отношениями и с безопасностью в наших странах", — сказал Гайдукевич.

Лидер ЛДПБ считает, что по взаимодействию двух стран подписано много "правильных документов", и особенно важно, чтобы исполнялись все соглашения, заключенные президентами ранее.

Полную версию беседы ведущего радио Sputnik Беларусь Вячеслава Шарапова с заместителем председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем смотрите на видео.