Белорусский борец греко-римского стиля Игорь Литошик не поверил в шанс поехать на Олимпиаду и ушел добывать славу и деньги в ММА. SPORT.TUT.BY рассказывает о его пути в боях без правил, жизни в Москве, персональных тренировках для мужиков и обидном поражении в Минске в День дурака.





«Когда „забивал“ латыша, второй раз сломал запястье»

До прихода в мир ММА Игорь Литошик отдал десять лет занятию борьбой греко-римского стиля. Выиграл первенство страны в молодежном возрасте, но уже в 23 года принял решение уйти из сборной. Личный тренер Игоря и главный наставник нацкоманды конфликтовали, что негативно сказывалось на практике спортсмена. Его перестали возить на международные турниры.

— Находясь в таком положении и не имея финансовой поддержки, надоело ждать и надеяться, что смогу выиграть взрослый чемпионат страны, — говорит Игорь. — А только в этом случае можно было бы говорить о перспективах. По этим причинам молодые парни и уходят из нашего вида спорта. Это не теннис. В борьбу изначально приходят дети из небогатых семей. Когда они вырастают, вопрос о том, чтобы прокормить себя, становится остро. Ты непременно должен быть первым в стране: тогда тебя повезут на «мир» или Олимпиаду. Там, если хочешь, чтобы о тебе узнали, нужно брать медаль. Конкуренция же в смешанных единоборствах не такая высокая, а уровень организации достаточно хорош. Можно заработать. Кроме того, ты видишь, что тут все зависит от тебя. Выиграл — почет и слава, проиграл — что ж, бывает. Конечно, если бы вместо ММА я ушел в балет, то можно было бы сказать, что начал с нуля. А так просто немного переориентировался.

Мечту о поездке на Олимпийские игры Литошику заменила другая идея — о чемпионском поясе в смешанных единоборствах.

— Пример Эдуарда Вартаняна в российской лиге ACB показывает, что за год-полтора можно прийти к титульному бою, — добавил он.

Старт карьеры в ММА у Игоря Литошика не задался. Техническим нокаутом завершился первый бой на турнире среди профессионалов. Кстати, его соперник Сапарбек Сафаров с тех пор многого добился. В 2016 году он подписал контракт с UFC — самой авторитетной организацией в ММА. Литошик же после поражения уехал на заработки во Францию. Он нехотя признался, что на протяжении двух лет делал деньги на ремонте квартир.

В 2013 году минчанин вернулся в «клетку» — и снова поражение нокаутом .

— Не хватило «функционалки», — так объяснил неудачу Игорь. — Думал, что если проиграю и в третий раз, то с ММА нужно завязывать. Найти новый бой с балансом побед и поражений 0−3 было бы крайне сложно.





Опасения белоруса не оправдались. Он прервал неприятную серию во время шоу российской промоутерской компании Fight Nights «Битва на Немиге». Оно проходило в Минске в ноябре 2013 года. Напомним, что в главном бое этого шоу участвовал экс-чемпион UFC из Беларуси Андрей Орловский .

Литошик легко одолел представителя Азербайджана Илкина Сафарова. Успех Игорю принесла атака с удушением соперника из-за спины в первом раунде.

— Трудно передать словами, какие эмоции испытал. А еще, помню, сломал запястье после перевода боя в партер. Добивал соперника, бил его кулаком по голове. Видимо, так и травмировался. Перешел на удушающий прием, и тогда Сафаров подал сигнал о том, что сдается. После боя заметил, что из правой руки торчит кость. Сразу уехал в больницу.

Литошик протянул изувеченную руку. Огромная шишка напоминает о переломе трехлетней давности.

— Когда «забивал» латыша, второй раз сломал запястье, — пояснил боец.





По случаю первой победы в боях без правил дома Литошика ожидал праздничный ужин в кругу семьи. Сражение с Сафаровым из родственников вживую видел только двоюродный брат спортсмена. Игорь запрещает посещать свои встречи родителям с тех пор, как в детстве проиграл у них на глазах.

— Сказал, чтобы больше не приходили. Знаю, что отец по телевизору смотрит мои бои. И мама, и папа поддерживают, но с советами не лезут.

После «Битвы на Немиге» Литошик выиграл еще девять раз. Из них восемь — досрочно.

— Один раз был рычаг локтя , а в остальных случаях выиграл удушающими приемами, — говорит он. — У меня простая тактика: постараться перевести бой в партер и там решить судьбу поединка. Конечно, работаю над ударной техникой. Хочется овладеть ей на таком же уровне, что и борьбой. Занимаюсь тайским боксом, кроссфитом, грэпплингом.

«Биться за грамоту, как происходит в борьбе, не имеет смысла»

До перехода в категорию профессионалов Игорь Литошик первенствовал на чемпионате страны по смешанным единоборствам среди любителей. Кто-то скажет, что он поторопился уходить в мастера и двумя поражениями на старте чуть было не угробил карьеру в ММА.

— Биться за двести долларов или за грамоту, как происходит в борьбе, не имеет смысла, — уверен Игорь. — Кроме того, соревнования в Беларуси проходят редко. И ждать год, чтобы еще раз выступить «по любителям», — это не то, на что я рассчитывал. Ушел в профессионалы после трех боев на любительском уровне.

О положении дел в белорусском ММА Литошику сложно говорить. Вот уж как два года он живет в Москве. В российскую столицу отправился после того, как у него появился менеджер — Гаджи Карев, а также команда тренеров.

— Судьба бойца ММА во многом в руках менеджера. Важно, чтобы он подбирал соперников с высоким рейтингом и удобных тебе с точки зрения техники. Идеально — это когда он вообще ничего не умеет делать. Плохой пример — это мой опыт с Рустамом Чсиевым . Он лучший грэпплер в России и один из сильнейших в мире. «Ударка» у меня не на таком уровне, чтобы разбить Чсиева, а в борьбе он превосходил меня.





Базой Литошика в Москве стал «Клуб Единоборств № 1». Здесь он тренируется, а в других московских клубах уже сам дает частные уроки. Они востребованы среди поклонников смешанных единоборств.

— Копейка падает, грубо говоря. Тренирую после двух своих полуторачасовых занятий. Психологический груз ощущается, а физически ритм выдерживаю. Что говорить, такая работа будет полегче, чем у грузчика. Ходят ко мне мужички, то есть не дети. Есть тридцатипятилетние. Драться с полным контактом им не даю. Ребята разучивают борцовские приемы, отрабатывают удары. Зачем им это? Хотят стать, как Коннор МакГрегор (чемпион UFC из Ирландии. — Прим. ред.). Ну и, конечно, избавиться от негативных эмоций и перезарядиться.

В марте 2017 года Игорь Литошик вернулся в Минск, чтобы провести бой под брендом ACB. Этой организации меньше трех лет. Литошик называет ее «номером один» в России.

— Думаю, что в мире она занимает третью строчку после американских UFC и Bellator MMA. Судить об этом можем по рейтингу бойцов, которые дерутся в этих лигах.





Young Eagles — это младшая лига ACB. В ней выступают бойцы с небольшим опытом в смешанных единоборствах. Несмотря на возраст, а Литошику 29 лет, его относят именно к этой группе спортсменов.

Игорь полагал, что победа во встрече с азербайджанцем из Украины Идрисом Гезаловым позволила бы ему избавиться от статуса свободного агента. Выиграть он не сумел. Более того, Гезалов нокаутировал его.

«У айтишников больше шансов заработать хорошие деньги, чем у бойцов ММА»

Бой в Минске стал вторым для Игоря Литошика с начала 2017 года. В январе на турнире WKG MMA в Китае он «задушил» россиянина Константина Забавина уже на второй минуте поединка. После отправился на сбор в Таиланд, а ко встрече с Идрисом Гезаловым в День дурака, целенаправленно готовился на протяжении пяти недель.

Гезалов младше Литошика на семь лет. На его счету была шестиматчевая серия без поражений. Белорусу следовало прервать ее, чтобы приблизиться к первому профессиональному контракту в ММА.

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В первой пятиминутке Игорю удался бросок, после которого он захватил шею и руку Идриса. В таком положении бойцы провели около восьмидесяти секунд. Рука спасла соперника белоруса от удушающего приема.

И в первом, и во втором раунде Литошик пропустил несколько ударов в стойке. Затем в партере проиграл позицию с захватом головы, оказался снизу и сумел подняться на условиях «гильотины» от Гезалова. Спустя десять секунд Игорь упал на площадку без видимых попыток продолжить борьбу (отметка на видео — 9:45).

Гезалов победил Литошика самым эффективным оружием в арсенале белоруса — удушающим приемом. Может ли быть что-то хуже в случае Игоря? После боя его глаза были пусты. Он отказал сопернику в фото, а на уступку пошел, чтобы поскорее выпроводить Идриса из раздевалки.











Упустив лучшую возможность заполучить контракт с лигой АСВ, Игорь Литошик вынужден вернуться к привычному образу жизни — тренировочному процессу без соцпакета и гарантированных боев, а также к частным урокам.

— Доход у бойцов вроде меня нестабильный, — признает он. — Поединок обычно бывает раз в три месяца. А взять случай с травмой… Какое повреждение может вывести из строя айтишника (смеется)? Так что, на мой взгляд, у работников IT-сферы больше шансов заработать хорошие деньги, чем у бойцов ММА.